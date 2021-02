Nova Odessa tem mais quatro mortes da Covid. Três são de 2020

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou na sexta-feira (19/02) um novo levantamento diário dos casos de Covid-19 no município, levando em consideração os novos dados do Sistema de Informação de Mortalidade do SUS (Sistema Único de Saúde) com informações de casos e óbitos antigos, mas só agora disponibilizadas ao município.

De acordo com este levantamento atualizado, divulgado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica, a cidade registra quatro óbitos a mais do que no balanço anterior, passando de 79 para 83 o total de vítimas fatais do novo coronavírus. No entanto, três destes “novos” óbitos de moradores da cidade ocorreram ainda em 2020, e um na primeira quinzena de janeiro deste ano. Ou seja, são casos “antigos” que só agora chegaram ao conhecimento do órgão municipal.

A 80ª vítima fatal do vírus nas estatísticas da cidade foi uma mulher de 53 anos, moradora do Jardim São Manoel, que faleceu no dia 16 de novembro do ano passado. Já no dia 15 de dezembro de 2020, um homem de 54 anos morador do Centro foi a 81ª vítima da Covid-19 em Nova Odessa. Ambos sofriam de comorbidades – ou seja, doenças ou condições de saúde que são consideradas fatores de risco para casos graves da doença.

A outra morte, a de número 82, ocorreu no dia 26 de dezembro, vitimando um homem de 53 do Jardim Dona Maria Raposeiro Azenha, mas que estava internado em um hospital de Americana. A 84a morte em decorrência da Covid-19 foi registrada no dia 13 de janeiro deste ano. A vítima foi uma idosa de 70 anos, moradora do Jardim Europa. Ela sofria de cardiopatia – também considerada uma comorbidade.

Coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, a enfermeira Paula Mestriner explicou mais uma vez que, pelo fato de os óbitos terem ocorrido em hospitais de outras cidades, era necessário que as Vigilâncias Epidemiológicas destes municípios alimentassem o Sistema de Informação de Mortalidade do SUS sobre estas mortes, daí a demora nas notificações à cidade de origem dos pacientes – no caso, Nova Odessa.

“Neste ano, é a quarta vez que recebemos dados de mortes ocorridas no ano passado envolvendo moradores de Nova Odessa. Somente a partir do momento que o sistema federal foi alimentado com estas informações pelas outras localidades é que a nossa Vigilância Epidemiológica foi notificada oficialmente”, justificou Paula.

24H

Em relação aos novos casos positivos de Covid-19, nas últimas 24 horas, foram informados os diagnósticos de mais três pessoas contaminadas pelo vírus em Nova Odessa. O município contabiliza assim um total 2.407moradores infectados desde o início da pandemia, com 2.076 desses pacientes já curados da doença.

O boletim epidemiológico atualizado aponta ainda 7.208 notificações no total na cidade desde março do ano passado, além de 224 pacientes em isolamento domiciliar, 23 internados, entre casos positivos e suspeitos (15 em UTIs fora da cidade e oito na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, que permanece atendendo normalmente aos pacientes sintomáticos), 323 em investigação (incluindo quatro mortes) e 3.361 resultados negativos.

Como a pandemia de Covid-19 segue avançando em todo o país, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca sempre a importância do uso contínuo de máscaras por todos, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e de se manter o distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.