Nova Odessa tem mais quatro casos positivos de coronavírus

Mais quatro pessoas testaram positivo para Covid-19, em Nova Odessa, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (23) pela Secretaria de Saúde. Desde o início da pandemia, 283 pessoas contraíram a doença na cidade. Desse total, 150 estão curadas e 23 morreram.

Dos quatro contaminados pelo novo coronavírus, três são homens: 49 anos, morador do Jardim Santa Rita; 65 anos, do Residencial Lopes Iglesia; e 77 anos, residente no Jardim Éden. A outra infectada tem 41 anos e mora no Jardim Maria Helena.

O boletim atualizado também traz 978 casos notificados, 96 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 11 internados em UTI (unidade de terapia intensiva), três internados na Unidade Respiratória, 248 casos negativos, 83 em investigação – incluindo sete óbitos, 63 em isolamento e 13 internados – e 44 pacientes com gripe em acompanhamento.