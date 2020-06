Nova Odessa tem mais quatro casos confirmados de coronavírus

Com o pior início de semana desde o começo da pandemia, Nova Odessa registrou mais quatro casos de Covid-19 nesta quarta-feira (24) e agora soma 87 infectados, incluindo nove mortos. Em três dias, 15 pessoas testaram positivo para a doença no município.

De acordo com o boletim emitido pela Vigilância Epidemiológica, estão em isolamento domiciliar uma mulher de 53 anos que mora no Jardim Santa Rosa; um homem de 43 anos, residente no Parque Residencial Triunfo; um homem de 69 anos, do Jardim São Manoel; e um homem de 66 anos, morador do Parque Fabrício. O município também recebeu um resultado negativo – de uma mulher de 64 anos que reside no Santa Rosa. O estado de saúde deles é considerado bom, conforme informações do órgão.

O boletim também aponta 32 casos em investigação, entre eles um óbito, 27 pacientes curados, 75 casos negativos e 138 pacientes com gripe sendo acompanhados de forma remota por profissionais da rede municipal de saúde.

MORTES. Levantamento divulgado nesta quarta pela Secretaria de Saúde do município aponta que 67% das vítimas fatais de coronavírus eram idosas – morreram seis pessoas com idades entre 60 e 79 anos. As outras três mortes ocorreram nas faixas dos 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos. Em 89% dos casos, o paciente tinha pelo menos uma comorbidade. Doenças cardíacas estão associadas a 78% dos óbitos, além de diabetes (33,4%), obesidade (33,4) e insuficiência renal crônica (11%).