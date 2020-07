Nova Odessa tem mais duas mortes por covid-19 em lar de idosos

Em boletim divulgado nesta quarta-feira (29), a Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou mais duas mortes por Covid-19 no lar de longa permanência de idosos onde foi detectado um surto. Ao todo, são 15 infectados na casa de repouso (dez residentes e cinco funcionárias), incluindo quatro óbitos. O município ainda contabilizou 12 novos testes positivos e totaliza 418 contaminados. Desse total, 158 já estão curados e 26 não resistiram às complicações e morreram.

A terceira vítima do novo coronavírus no lar de idosos, localizado no bairro Residencial Lopes Iglesia, é uma mulher de 81 anos, cardiopata, que morreu no último dia 16, na Unidade Respiratória da cidade. Após a morte, a Vigilância Epidemiológica notificou o caso como suspeito e aguardava o resultado do exame de detecção de Covid-19.

O outro óbito ocorreu na última segunda-feira (27), no Hospital Estadual ‘Dr. Leandro Franceschini’. A paciente tinha 67 anos, era diabética e ocupava um leito de UTI (unidade de terapia intensiva) havia duas semanas, após ser transferida da Unidade Respiratória novaodessense com graves problemas respiratórios e testou positivo para a doença.

Na terça-feira (28), a Vigilância Epidemiológica confirmou a segunda morte provocada por Covid-19 no lar de idosos. A vítima tinha 81 anos, era hipertensa e morreu no último dia 20. O primeiro óbito na casa – de uma paciente de 97 anos, também com comorbidade – ocorreu no dia 14, na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Além da idosa de 81 anos, outros 11 casos foram notificados: mulher de 50 anos, moradora do Jardim Maria Helena; mulher de 51 anos, residente no Monte das Oliveiras; homem de 69 anos, do Jardim Santa Rosa; mulher de 48 anos, do Jardim Alvorada; mulher de 55 anos, do Jardim Marajoara; homem de 43 anos, do Capuava; mulher de 59 anos, do Lopes Iglesia; homem de 40 anos, do Jardim Santa Rita 2; homem de 39 anos; que mora no Maria Helena; homem de 40 anos, do Centro; e um homem de 50 anos, morador do Santa Rita.

O boletim atualizado nesta quarta aponta 1.143 casos notificados, 221 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 12 internados em UTI, um em tratamento na Unidade Respiratória, 282 casos negativos, 80 em investigação – incluindo cinco óbitos, 62 isolados e 13 internados – e 48 pacientes com gripe em acompanhamento.