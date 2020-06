Nova Odessa tem mais cinco casos confirmados; dois são da saúde

Mais cinco pessoas testaram positivo para Covid-19 em Nova Odessa, segundo boletim divulgado nesta segunda-feira (22) pela Vigilância Epidemiológica. Entre os infectados, dois são profissionais de saúde. Agora são 77 casos confirmados, incluindo nove mortes.



Os trabalhadores da saúde contaminados pelo novo coronavírus são um homem de 30 anos, residente no Jardim São Jorge; e uma mulher de 35 anos, moradora do Residencial Fibra. Os outros pacientes são uma mulher de 41 anos, do Jardim Santa Rosa; uma de 50, do São Jorge; e um idoso de 72 anos, que mora no bairro Green Village.



De acordo com a Vigilância Epidemiológica, o homem de 72 anos está internado na UTI (unidade de terapia intensiva) do AME (Ambulatório Médico de Especialidades), em Campinas. Os outros quatro pacientes têm estado de saúde considerado bom e cumprem isolamento domiciliar em casa, sob os cuidados de profissionais da rede municipal.



Além das novas confirmações, a Secretaria de Saúde registrou mais nove suspeitas, elevando para 32 o número de casos em investigação, entre eles um óbito. O boletim atualizado nesta segunda também aponta 20 pacientes curados, 74 casos negativos e 132 pacientes com gripe sendo acompanhados por profissionais da rede.



RECORDE. Na última sexta-feira (19), o município teve recorde de casos confirmados em um único dia. Foram seis novos casos e uma morte, ocorrida no dia anterior. No acumulado da semana, foram registrados 15 testes positivos e três óbitos. As vítimas fatais da semana são um homem de 43 anos, uma mulher de 34 e um idoso de 79 anos. A mulher e o homem tinham comorbidades e não suportaram a evolução rápida da doença.