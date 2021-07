Nova Odessa tem mais 6 mortes da Covid. Total em 219

O boletim diário de evolução da pandemia divulgado na quarta-feira (21/07) pela Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Nova Odessa trouxe mais 23 casos positivos de Covid-19 com relação ao informativo do dia anterior, além de mais três pacientes curados. A cidade chegou assim a um total de 5.874 testes positivos para o novo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020, dos quais 5.204 já são considerados curados da doença (o equivalente a 88,6% do total de contaminados).

O boletim também traz seis novos óbitos de moradores de Nova Odessa só agora informados pelos órgãos de Vigilância Epidemiológica das cidades onde ocorreram – São Paulo, Americana e Sumaré. Dois desses casos ocorreram ainda em junho, e os outros quatro entre os dias 04 e 13 de julho.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, ainda é comum que casos de semanas ou mesmo meses atrás demorem a surgir nos relatórios oficiais, devido à demora para a digitação dos dados do paciente nos sistemas pela equipe da cidade onde ocorreram. Em outros casos, o inquérito epidemiológico também pode demorar a ser concluído. A cidade chega assim a 208 moradores vitimados pela Covid-19, o que resulta em uma taxa de letalidade real de 3,54%, além de 11 moradores de outras cidades que falecem aqui.

As novas vítimas fatais do coronavírus foram uma idosa de 67 anos moradora do Jardim São Manoel que faleceu dia 05 de junho em São Paulo; um homem de 47 anos morador do Jardim Marajoara que faleceu dia 16 de junho em São Paulo; um idoso de 70 anos do Recanto Las Palmas que faleceu dia 04 de julho em Americana; um homem de 48 anos do Palmeiras que faleceu dia 05 de julho em Sumaré; um idoso de 68 anos do Mathilde Berzin que faleceu dia 11 de julho em Americana; e (o caso mais recente) um homem de 56 anos do 23 de Maio que faleceu dia 13 de julho também em Americana.

O número de moradores de Nova Odessa internados com sintomas respiratórios ou de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) subiu de 13 para 17 em 24 horas. Havia, na quarta-feira, cinco novaodessenses sob cuidados na nova ala respiratória do Hospital Municipal (um a menos), cinco internados na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada e sete em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de outras cidades da região e do Estado.

CUIDADOS CONTINUAM

A Prefeitura de Nova Odessa reforça seu pesar pelas pessoas que perderam suas vidas para o vírus e se solidariza com suas famílias e amigos. O Município segue fazendo tudo ao seu alcance para garantir as condições de atendimento aos pacientes pela Rede Municipal de Saúde.

Não há falta de leitos de baixa e média complexidade nem de respiradores na cidade. No entanto, os leitos de alta complexidade em hospitais da região continuam em situação crítica, e Nova Odessa depende integralmente do Estado, através da CROSS, para obter estas vagas de UTI para seus moradores.

Apesar de a campanha de vacinação contra a Covid-19 continuar avançando diariamente em Nova Odessa, a Secretaria Municipal da Saúde sempre reforça a necessidade de se continuar mantendo os cuidados para combater a disseminação do novo coronavírus enquanto durar a pandemia, principalmente o uso constante de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% e o isolamento social, evitando-se aglomerações.

