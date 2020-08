Nova Odessa tem mais 20 casos confirmados de covid-19

Após uma semana com média inferior a três casos por dia, Nova Odessa recebeu 22 testes positivos de Covid-19 neste sábado (22). A maioria dos infectados (63,6%) tem entre 20 e 40 anos e 13,6% são idosos, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. O município contabiliza 568 contaminados, incluindo 30 mortes e 312 recuperados.



Entre segunda (17) e sexta (21), foram registrados 13 casos de coronavírus na cidade, com pico na quarta (19), quando quatro pessoas foram infectadas. O município não registrava mais de 20 confirmações em um único dia desde 28 de julho. Na ocasião, foram 59 testes com resultado positivo, recorde em 24 horas desde o início da pandemia.

Dos 22 novos novaodessenses contaminados, quatro moram no Jardim São Jorge (três homens de 34, 45 e 72 anos e uma mulher de 65), dois no Jardim Santa Rosa um rapaz de 25 anos e uma jovem de 26), dois no Jardim Bela Vista (um homem e uma mulher de 35 anos), dois no Jardim Capuava (uma mulher de 31 anos e um homem de 32) e dois no Jardim Monte das Oliveiras (mulheres de 27 e 56 anos).



Também contraíram o novo coronavírus moradores do Centro (jovem de 28 anos), Parque Residencial Klavin (mulher de 24 anos), Jardim Nossa Senhora de Fátima (homem de 55 anos), Jardim Dona Maria Raposeiro Azenha (homem de 41 anos), Jardim Flórida (homem de 56 anos), Jardim Santa Luiza (mulher de 40 anos), Jardim São Francisco (homem de 36 anos), Parque Residencial Triunfo (mulher de 39 anos), Green Village (idoso de 78 anos) e Residencial Lopes Iglesia (homem de 35 anos).

BOLETIM. O município tem 1.803 casos notificados, 201 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 23 internados em UTI, dois em tratamento na Unidade Respiratória, 638 casos negativos, 63 em investigação – sendo 57 internados e seis óbitos – e 58 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.