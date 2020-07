Nova Odessa tem mais 2 mortes da Covid

Nova Odessa registrou mais duas mortes por Covid-19, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira (13) pela Secretaria de Saúde. O município totaliza 19 óbitos. Além disso, a Vigilância Epidemiológica notificou 18 novos casos da doença causada pelo novo coronavírus. Entre os infectados está o secretário municipal de Meio Ambiente, Parques e Jardins, Edson Barros de Souza, mais conhecido como “Nenê Gás”. Desde o início da pandemia, 222 pessoas foram contaminadas na cidade. Desse total, 125 já se recuperaram.

Os dois óbitos ocorreram no sábado (11), mesmo dia da morte do guarda civil municipal Newton Araújo Gino, de 69 anos, também vítima de Covid-19. Um homem de 69 anos, morador do Jardim São Jorge, não resistiu às complicações da doença e faleceu na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada. O paciente havia sido internado na quinta-feira (9) e testou positivo para coronavírus. Segundo a pasta, ele tinha três comorbidades.

A outra vítima fatal é um homem de 78 anos, do Jardim São Manoel. Ele estava internado no AME (Ambulatório Médico de Especialidades), em Campinas, desde o final do mês passado, quando recebeu o diagnóstico positivo de coronavírus na Unidade Respiratória.

NOVOS CASOS. Nenê Gás, de 45 anos, procurou a Unidade Respiratória na noite de domingo (12). Ele foi submetido a tomografia de tórax e teste rápido para detecção de infecção pelo novo coronavírus. O exame deu positivo e ele foi internado imediatamente. No início da tarde desta segunda-feira, o secretário foi transferido para o HC (Hospital de Clínicas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), onde permanecia internado na enfermaria. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o secretário de Meio Ambiente tranquilizou familiares e amigos e disse que se sentia bem.

Além do secretário, também foram diagnosticados com a doença três moradores do Jardim Alvorada: um homem de 30 anos e duas mulheres, com 26 e 76 anos; uma mulher de 40 anos, residente no Jardim Santa Rita; um homem e uma mulher de 41 anos, que moram no Jardim Nossa Senhora de Fátima; uma mulher de 43 anos e um jovem de 22 anos, do Lopes Iglesias; uma mulher de 59 anos, moradora do Jardim Monte das Oliveiras; dois homens de 33 anos, moradores do Jardim Santa Luiza e Jardim Europa; um homem de 53 anos, do Parque Klavin; um homem de 57 anos, do Residencial Triunfo; um homem de 29 anos, de Jardim São Manoel; e uma jovem de 26 anos, que reside em Americana.

BOLETIM. O boletim atualizado também aponta 63 casos em investigação, incluindo sete mortes, 88 negativos e 368 pacientes com gripe em acompanhamento. Até as 16h30 desta segunda, todas as vagas do Centro de Combate ao Coronavírus estavam livres. A unidade tem 50 leitos, sendo cinco equipados com respiradores, para estabilização de pacientes, e 45 de enfermaria. O espaço conta com equipes formadas por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, assistentes sociais e fisioterapeutas.