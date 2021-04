Nova Odessa tem iniciativas de doação de alimentos

Quanto mais se agravam os impactos sociais e econômicos da pandemia de Covid-19 junto às famílias mais vulneráveis, mais a população e os empresários de Nova Odessa demonstram sua solidariedade através de doações em prol do Fundo Social e da Diretoria de Promoção Social da Prefeitura – que são 100% revertidas em prol dos mais carentes. Além de doações e campanhas recentes, novas iniciativas já estão em andamento ou marcadas para ocorrer nesta e nas próximas semanas, criando novas oportunidades que quem puder auxiliar o próximo.

Ginásio

Uma das iniciativas permanentes de arrecadação de alimentos acontece no próprio Ginásio do Jardim Santa Rosa, onde acontece a vacinação dos grupos prioritários contra a Covid-19. Trata-se da Campanha “Vacina Contra a Fome”, do Governo do Estado e das prefeituras, que “convida” cada pessoa apta a se vacinar a doar um quilo de alimento não perecível.

O objetivo da campanha é beneficiar famílias carentes e com déficit nutricional durante o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Em uma semana, já haviam sido doados 500 quilos de alimentos não perecíveis – tudo já encaminhado para a Promoção Social da Prefeitura.

Objetivo

Nesta sexta-feira (16/04), o Colégio Objetivo Nova Odessa realiza seu próprio “Drive-Thru Solidário”, aberto a toda a comunidade, para a arrecadação de alimentos não perecíveis em prol do Fundo Social da cidade. O evento acontecerá das 15h às 17h30 e o ponto de arrecadação estará localizado na Rua Francisco Carrion, no estacionamento lateral do colégio, no Jardim Flórida.

Para a Coordenadora de Esportes e Cultura do colégio e idealizadora do evento, Luciana Blanco Belmonte, “o Drive-Thru Solidário é uma ação social do colégio muito importante”. “Além de ajudar ao próximo, ressuscitamos as esperanças, os sonhos e tudo o que há de mais bonito em cada um de nós”, afirma. Para saber mais, basta acessar o link https://bit.ly/39RViix.

EPTV

A Prefeitura de Nova Odessa também aderiu 3ª edição da Campanha Regional de Arrecadação “Conexão Solidária”, que acontece no sábado, dia 17 de abril, das 8h às 17h. O ponto de arrecadação, no sistema “drive-thru”, será novamente a Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, no Bosque dos Cedros – em frente ao Paço Municipal. A iniciativa mobiliza os municípios da área de cobertura da EPTV em São Paulo e em Minas Gerais em um dia de arrecadação.

“Duas edições da campanha foram realizadas em 2020 com um resultado muito positivo para as cidades, e principalmente para os que receberam a doação. Na edição 2021, serão aceitos apenas alimentos não perecíveis e tudo que for arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade da própria cidade”, explicaram os organizadores.

Ração

Como muitas dessas famílias carentes também são tutoras de animais domésticos, a gestão municipal também decidiu promover, em parceria com a AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa), um “Drive-Thru Animal” no dia 24 de abril, um sábado, das 10h às 13h, para a arrecadação de ração para cães e gatos.

“Esse evento é de extrema importância, pois as famílias carentes já passam dificuldades e muitas vezes não têm condições de arcar com ração. Também há vários animais comunitários que foram abandonados e vivem nas ruas cuidados por moradores solidários, que também precisam dessa arrecadação”, apontou o diretor de Cultura e voluntário da ação, Cadu Pinotti Jr.

Parte dos itens arrecadados será destinada ao Fundo Social, para ser distribuído às famílias carentes que têm animais de estimação, e outro montante entregue à AAANO, que cuida de aproximadamente 500 animais e ajuda vários protetores independentes. Caso algum morador queira, também poderá doar carne em lata ou sobras de medicamentos veterinários, que serão utilizados no cuidado de animais resgatados feridos ou em tratamento.

Cobertores

Por fim, já está pré-agendada, para o próximo dia 08 de maio, o 2º Drive-Thru Solidário do Fundo Social do Município, mas desta vez com um propósito diferente – e voltado para o período da tradicional Campanha do Agasalho: serão arrecadados cobertores, que serão revertidos pelo Fundo às famílias mais pobres da cidade, muitas delas já atendida pela Promoção Social através de outros programas sociais de segurança alimentar ou transferência de renda. Mais detalhes sobre a doação de cobertores serão divulgados em breve pela Prefeitura.

Todo dia

E independente das campanhas acima, o Fundo Social de Solidariedade, que opera nas dependências do Clube da Melhor Idade – localizado na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro – está aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para o recebimento de doações voluntárias por parte de populares e empresas da cidade e da região, a qualquer momento.