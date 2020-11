Nova Odessa tem favorito, mas pode ter surpresa

Nova Odessa chega este domingo para eleger o sucessor do prefeito Bill Vieira de Souza/PSDB que governou por oito anos a cidade. Tido antes como favoritasso, Dr Lourenço/PSDB corre o risco de ser surpreendido pela candidatura do vereador campeão de votos de 2016 Leitinho Schooder/PSD. A eleição pode ser um repeteco de 2012, quando Bill ganhou mas levou um susto no final com a votação surpreendente do veterano ex-prefeito Zé Mario.

Leitinho se tornou o principal nome a combater Lourenço depois que recebeu, esta semana, o apoio de Dr Nivaldo/PRB, que abandonou a campanha. Capitão Jackson/Avante, que ladeou Leitinho boa parte da campanha, ainda tem chances, mas a ‘final’ deve ficar entre o vereador e o médico.

Tiago Lobo/PV fez uma campanha ‘redondinha’, mas foi atrapalhado pelo grande número de candidatos e por ter sido ‘alvo’ de uma ‘máquina difamatória’ no período pré-campanha.

Professor Bi/MDB e Tiago Beroco/PT devem completar os nomes dos candidatos a prefeito.