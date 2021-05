Nova Odessa tem dois óbitos e 8 novos casos de Covid-19

Exames laboratoriais confirmaram a ocorrência de mais 8 casos positivos de Covid-19 em moradores de Nova Odessa nas últimas 24 horas, indica o boletim diário da Vigilância Epidemiológica desta quarta-feira (26). Também foram registrados dois novos óbitos causados pela doença.

A cidade chegou a 4.005 moradores contaminados desde o início da pandemia, dos quais 158 não resistiram e faleceram das complicações da doença. Há ainda 641 casos em investigação, de pacientes que procuraram atendimento médico com sintomas respiratórios, e oito possíveis óbitos “suspeitos”, e 3.475 pacientes já considerados curados do vírus.

As mortes mais recentes pelo novo coronavírus foram de uma idosa de 73 anos moradora do Jardim Marajoara, que faleceu em um hospital de Artur Nogueira/SP, e de um idoso de 94 anos morador do Jardim Nossa Senhora de Fátima, que estava sob cuidados da equipe médica da UR (Unidade Respiratória do Jardim Alvorada).

Ambos faleceram no dia 24 de maio. Eles não tiveram eventuais comorbidades informadas (condições de saúde ou doenças pré-existentes que são fatores de risco para casos graves de Covid-19).

O total de moradores de Nova Odessa internados com sintomas respiratórios ou de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) permaneceu praticamente estável com relação ao dia anterior. Eram, na manhã do dia 26/05, seis pacientes internados na UR (Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), cinco na nova ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal e 34 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais públicos ou privados de outras cidades da região e do Estado.

Apesar de a campanha de vacinação contra a Covid-19 continuar avançando diariamente em Nova Odessa, a Secretaria Municipal da Saúde reforça a necessidade de se continuar mantendo os cuidados para combater a disseminação do coronavírus enquanto durar a pandemia, principalmente o uso constante de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% e o isolamento social, evitando-se aglomerações.