Nova Odessa tem cursos gratuitos de empreendedorismo e gestão de negócios

O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) de Nova Odessa promove nos meses de setembro e outubro, através do Programa Empreenda Rápido e com apoio da Prefeitura, dois cursos gratuitos com opção online e presencial. O primeiro é o “Organize Seu Negócio”, voltado para MEIS (Microempreendedores Individuais) que querem organizar sua empresa de modo mais eficiente.

E o segundo curso, o “Primeiros Passos – Descomplique”, é para novos empreendedores que querem começar ou ainda não formalizaram seu próprio negócio. Os cursos já estão com as inscrições abertas até os dias dia 17 e 24 de setembro, respectivamente.

O curso de capacitação “Organize Seu Negócio” tem como objetivo proporcionar aos empreendedores um crescimento estruturado e uma maneira mais segura de alcançar o sucesso, apoiando a gestão do negócio para que ele possa se manter no mercado de forma saudável, preparando-se para o crescimento.

O curso tem duas opções, online e presencial, o online contará com três conferências ao vivo, nos dias 27, 28 e 29 de setembro, das 19h às 21h, abordando temas diferentes em cada dia: “Planejamento de Crise”, “Vendas” e “Fluxo de Caixa”, respectivamente.

Já o formato presencial contará com quatro reuniões, nos dias 27, 28, 29 e 30 de setembro, das 8:30h às 12:30h, abordando em cada dia temas como “Empreendedorismo”, “Formação de Preço”, “Fluxo de Caixa” e “Marketing Digital”, respectivamente. Os participantes (tanto online quanto presencial) que estiverem presentes em pelo menos três encontros receberão o certificado de conclusão.

‘DESCOMPLIQUE’

O segundo curso de capacitação, o “Primeiros Passos – Descomplique”, é voltado para quem deseja iniciar um negócio próprio ou já iniciou e ainda não se formalizou. O curso contará com três encontros ao vivo, nos dias 13, 14 e 15 de setembro, das 19h às 21h, abordando em cada dia os temas “Empreendedorismo”, “Marketing” e “Finanças”, respectivamente.

O presencial será diferente e contará com cinco encontros nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de outubro, das 13h às 17h, cada dia discutindo temas como o “Empreendedorismo”, “Sua Ideia de Negócio”, “Marketing”, “Finanças” e “Formalização”, respectivamente. Os participantes (online e presencial) que estiverem presentes em pelo menos quatro encontros receberão o certificado de conclusão.

O Sebrae entrará em contato com os inscritos via WhatsApp para passar as instruções sobre as reuniões online. Já o local das reuniões presenciais é a Consultoria Acino em Nova Odessa, no endereço Rua Quinze de Novembro, nº 685, no Centro.

“O curso é muito importante para os empreendedores experientes pois reforça os conceitos empresariais de Finanças, Marketing, Empreendedorismo e Formalização do Negócio. Sempre é importante reforçar esses conceitos e melhorar os processos existentes nas empresas. Afinal, em todo momento, e principalmente nesse atual que vivenciamos, é muito difícil investir com recursos próprios, então não podemos errar no investimento. Os cursos do Sebrae entregam para o empresário conhecimentos de gestão para que o ajude a tomar essas decisões”, disse o secretário de Desenvolvimento Social e Econômico de Nova Odessa, Samuel Marin.

Ele também ressaltou o desenvolvimento recente de Nova Odessa, que cresce cada vez mais “Esse curso é excelente para o empresário de Nova Odessa principalmente nesse momento de retomada econômica onde as empresas estão recontratando e melhorando suas vendas”, completou.

SERVIÇO

Inscrições para o curso “Organize seu Negócio”

Até 17 de setembro, em https://bit.ly/DESCOMPLIQUE-PESSOA-JURIDICA

Conferências online: dias 27/09, 28/09 e 29/09, das 19h às 21h

Reuniões presenciais: dias 27/09, 28/09, 29/09 e 30/09, das 8H30 às 12H30

Inscrições para o curso “Primeiros Passos – Descomplique”

Até 24 de setembro, em https://bit.ly/DESCOMPLIQUE-PESSOA-FISICA

Conferências online: dias 13/09, 14/09 e 15/09, das 19h às 21h

Reuniões presenciais: dias 04/10, 05/10, 06/10, 07/10 e 08/10, das 13h às 17h