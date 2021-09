Nova Odessa tem concerto pelos 100 anos de Alfred Reed

Nesta próxima quinta-feira (23/09), a Banda Sinfônica Professor Gunars Tiss da Prefeitura de Nova Odessa, realiza um tributo em homenagem ao centenário do compositor e maestro norte-americano Dr. Alfred Reed. Sob a regência do maestro Márcio Beltrami, o evento será aberto ao público e acontecerá às 20h, no Teatro Municipal Divair Moreira, de forma gratuita e mantendo todas as normas sanitárias, incluindo a lotação máxima de 80 pessoas (50% do limite de capacidade do teatro).

Para os que queiram acompanhar o espetáculo ao vivo, as inscrições serão feitas online através da plataforma Sympla, até às 16h da data do evento. Cada inscrição é individual e intransferível, e para garantir a vaga basta acessar https://www.sympla.com.br/tributo-a-dr-alfred-reed__1351056.

Para os que não conseguirem vagas, o evento também será transmitido online, pelo Facebook da Banda, em https://www.facebook.com/bandanovaodessa/, com retransmissão pela fanpage da própria Prefeitura de Nova Odessa na mesma rede social, a https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/.

O Teatro Municipal Divair Moreira fica na Rua Tamboril, nº 140, no Jardim das Palmeiras. Mais informações com a Diretoria Municipal de Cultura da Prefeitura da cidade, pelo telefone (19) 3466-2196 ou pelo e-mail [email protected]

QUEM FOI

Alfred Reed, foi um dos mais expressivos compositores de instrumentos de sopro e percussão da história da música clássica e um dos mais ouvidos do século 20. Mesmo após seu falecimento em 2005, o legado de suas obras continuou inspirando várias gerações de artistas que frequentemente o homenageiam ao redor do mundo.

“Ele tem reconhecimento mundial com grande e decisiva importância para o desenvolvimento e concepção da escrita composicional de arranjos e obras originais para Banda Sinfônica, influenciando compositores de todo o mundo”, comentou o maestro Beltrami, que preparou junto a Banda Municipal, um arranjo especial apenas com obras originais de Alfred para Bandas Sinfônicas.

A BANDA

Criada em 1987, a Banda Sinfônica de Nova Odessa foi nomeada “Professor Gunars Tiss” em 1998. É mantida pela Prefeitura e vem se consolidando como uma referência cultural da cidade. Foi nove vezes campeã estadual (1994, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 e 2004) e bicampeã nacional de bandas (1999 e 2000). Em 1997, sagrou-se campeã do Concurso Pró-Banda, da Secretaria Estadual de Cultura do Estado de São Paulo.

Em maio de 2001, lançou seu primeiro CD, “Encontro com a Música”, em parceria com a Secretaria de Educação Municipal. Em 2006, lançou o segundo CD, “A Música Modo Quartal do Nordeste Brasileiro”, com obras do compositor Normando Carneiro da Silva e que serviu para sua tese de doutorado em Portugal. Em 2007, veio o terceiro álbum, em parceria com a Funarte, servindo de referência sonora para mais de 1.400 bandas cadastradas no Ministério da Cultura.

Atualmente, a Banda Sinfônica Municipal conta com 38 de um total de 44 integrantes. Seu repertório é eclético, indo do erudito ao popular e abrangendo todos os gêneros musicais. Além das apresentações na cidade, participa de diversos eventos regionais, estaduais e nacionais, levando o nome de Nova Odessa para todo o Brasil.