Na manhã que foi marcada por atos em favor do presidente do Brasil, o 7 de setembro em Nova Odessa teve ato Fora Bolsonaro que reuniu partidos e sindicatos.

O ato também marcou mais uma edição do Grito dos Excluídos e reuniu PT, do presidente Thiago Beroco, o PSol Americana e o PCdoB de Nova Odessa, além do Sindicato dos Professores.