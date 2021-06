Nova Odessa tem 942 cartões do NOS entregues

Até a terça-feira (22/06), a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura de Nova Odessa já havia entregado 942 cartões ao primeiro grupo de beneficiários do Programa NOS (Nova Odessa Solidária), de auxílio emergencial 100% municipal. É o equivalente a 91,4% deste grupo. Apenas na segunda e terça-feira, foram entregues mais 62. O restante pode retirar seus cartões diariamente, no período da manhã, no posto de atendimento especialmente montado no Paço Municipal (Avenida João Pessoa, nº 777), apresentando seus documentos pessoais.

Estes últimos titulares do 1º grupo foram contatados semana passada por mensagens de texto via celular (SMS), ligações telefônicas e cartas de convocação entregues pessoalmente, de casa em casa, pela equipe da Diretoria de Promoção Social da Prefeitura. A “busca ativa” pelos titulares restantes continua.

Este primeiro grupo é formado pelos 1.030 titulares que realizaram a revalidação cadastral entre março e abril na sede da Promoção Social – prazo que foi estendido duas vezes consecutivas pela gestão municipal exatamente para garantir o acesso dos beneficiários ao programa de renda mínima e segurança alimentar anunciado no Dia das Mulheres (08 de março) pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e seu vice, Alessandro Miranda, o Mineirinho.

NOVO SUPERMERCADO

Outra novidade para quem já retirou o cartão – que já é entregue pré-carregado com os R$ 200,00 da primeira das três parcelas previstas no programa, totalizando R$ 600,00 de auxílio – é que uma grande rede de supermercados presente na cidade, o Paraná Supermercados, foi habitado junto à instituição financeira fornecedora dos cartões.

Assim, os beneficiários já podem realizar suas compras também nas três lojas da rede na cidade – além dos cerca de 25 estabelecimentos previamente habilitados pela BK Bank. O dinheiro do auxílio municipal pode ser utilizado exclusivamente para a compra de gêneros alimentícios no Comércio local.

2º GRUPO

Em breve, serão divulgadas instruções para o segundo grupo, formado por 610 famílias que não manifestaram interesse, mas que permanecem inscritas no programa por terem recebido Bolsa Família ou Cesta Básica Municipal nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. No total, o Programa NOS prevê o atendimento de até 1.640 famílias, com um investimento da ordem de R$ 1 milhão.

Pioneiro na região, o “Nova Odessa Solidária” teve recentemente sua relevância social reconhecida também pelo Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa de auxílio emergencial municipal da Prefeitura é uma das 44 finalistas do Prêmio Boas Práticas, do Programa Parcerias Municipais da Secretaria de Desenvolvimento Regional e que, neste ano, teve mais de 700 programas inscritos por prefeituras de todo o Estado.

Se a cidade for uma das 8 vencedoras, pode receber um prêmio de R$ 350 mil para aplicar em uma iniciativa própria, como o próprio NOS ou outro programa, em parceria com a Secretaria. Além disso, a iniciativa municipal entre no acervo do Parcerias Municipais, para ser reproduzida por outras cidades paulistas.