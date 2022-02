Nova Odessa tem 9 vagas de emprego esta segunda-feira

O PLT (Posto Local do Trabalho) mantido pela Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, informou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de 9 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas – incluindo Auxiliar de limpeza, Açougueiro, Agente de Locação de Veículos, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da respectiva vaga e enviar currículo até a próxima segunda-feira (07/02) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30 às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AUXILIAR DE LIMPEZA.

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função e comprometimento com serviço.

AGENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – Ter atuado em Locadora de Veículos, possuir experiência em negociação, prospecção de novos clientes, reuniões, agendamento de visitas, apresentação dos produtos, envio de propostas e apresentações comerciais e atendimento aos clientes.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Masculino, com disponibilidade e interesse para trabalhar na área de produção, das 13h40 às 22h. Pode ser primeiro emprego, de 18 a 30 anos. Salário; ser dinâmico e proativo. Salário de R$ 1.600,00 + Benefícios (Convênio Médico, Convênio Odontológico e transporte fretado).

ESTÁGIO EM ELÉTRICA.

ENCARREGADO DE ELÉTRICA.

TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO.

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO – CRN ativo, ter experiência de no mínimo 6 meses, com disponibilidade de horário. Possuir veículo próprio.

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Mesmo com uma parcial negativa em dezembro, o setor produtivo de Nova Odessa fechou 2021 com a criação de 1.621 novas vagas de trabalho com carteira assinada. O resultado anual é mais que o dobro de vagas criadas no ano anterior, 2020 – que fechou com saldo positivo de 719 novos postos de trabalho.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura de Nova Odessa, Samuel Marin, ao menos parte desse resultado positivo pode ser atribuído ao trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do PLT (Posto Local do Trabalho), do Banco do Povo e do Posto do Sebrae de Nova Odessa.

O PLT, por exemplo, busca informações diariamente junto às empresas e divulga de maneira eficiente as vagas de empregos que surgem aos munícipes que estão precisando. “O Banco do Povo, em parceria com o Sebrae, busca resolver as necessidades de crédito das pequenas empresas e, ao mesmo tempo, capacita os empresários através dos cursos do Sebrae, para que se desenvolvam e, também, gerem os empregos fundamentais para o crescimento da economia de nossa cidade”, finalizou o secretário.

Acompanhe os anúncios de empregos do PLT de Nova Odessa diariamente em https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa.