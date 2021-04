Nova Odessa tem 9% da população em fase de imunização

Além da vacinação dos profissionais da Educação com 47 anos ou mais, que teve início na última segunda-feira (12), a Campanha Nacional de Imunização contra a Covid-19 para idosos com 67 anos ou mais teve mais um dia agitado no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa. Mais 285 pessoas, entre primeira e segunda dose, foram atendidas na terça-feira (13) pelas equipes da Secretaria de Saúde da Prefeitura.

Assim, até o momento, 5.545 primeiras doses foram aplicadas na cidade, em profissionais da Saúde, idosos com mais de 67 anos e educadores, o que equivale a 9,09% da população de Nova Odessa – estimada pelo IBGE em cerca de 60.956 pessoas. Estas pessoas são consideradas “em fase de imunização”, que só termina de duas a três semanas após a segunda dose, conforme as fabricantes dos imunizantes.

Para esta quarta-feira, dia 14, cerca de 200 pessoas devem comparecer para receber a primeira dose do imunizante. A Vigilância Epidemiológica reforça que os idosos com 60 anos ou mais, bem como todos os profissionais da Saúde que moram na cidade, devem realizar o pré-cadastro exclusivamente no site da Prefeitura (www.novaodessa.sp.gov.br) e foram convocados por telefone a comparecer e receber a primeira dose.

Já os profissionais da Educação devem, segundo a Vigilância Epidemiológica, realizar seu pré-cadastrar no site do “Vacina Já” (link https://vacinaja.educacao.sp.gov.br/), para se tornar elegíveis a receber a imunização contra a Covid-19. A escala é por bairro, ou seja, o profissional deverá se dirigir ao Ginásio do Jardim Santa Rosa, das 8h às 15h, na data reservada para o bairro onde fica a unidade escolar onde ele atua.

Campanha

A campanha de vacinação contra o novo coronavírus ocorre nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 16h, no Ginásio do Santa Rosa. O local foi especialmente preparado e conta com tenda para atendimento drive-thru (dentro do veículo) dos idosos com dificuldade de locomoção.

No caso dos idosos, a convocação por telefone é feita pela equipe da Secretaria de Saúde, conforme a capacidade de atendimento e as doses disponíveis. A medida foi adotada para se evitar aglomerações no local e, assim, proteger os idosos da doença.

“O cadastro de idosos e profissionais da Saúde deve ser feito no site da Prefeitura. E é enviado um e-mail de confirmação. Um dia antes da vacinação, a equipe liga no telefone informado. O objetivo da equipe de profissionais da Saúde Municipal que cuidam dessa campanha é imunizar todos os nossos idosos, o mais rapidamente possível, e assim salvar vidas”, finalizou o secretário da pasta, o médico Nivaldo Luís Rodrigues.

Como a pandemia de Covid-19 segue avançando em todo o país, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca sempre a importância do uso contínuo de máscaras por todos, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e de se manter o distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.