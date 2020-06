Nova Odessa tem 8a morte da Covid-19

Uma mulher de 34 anos que não suportou as complicações provocadas pelo novo coronavírus é a oitava vítima fatal da doença na cidade. A morte por Covid-19 foi confirmada nesta quarta-feira (17) pela Secretaria de Saúde de Nova Odessa. Nas últimas duas semanas, o número de óbitos quadruplicou no município. Além do falecimento, a Vigilância Epidemiológica novaodessense recebeu mais dois testes com resultado positivo, elevando para 63 o número de infectados.

Em boletim divulgado nesta quarta, a secretaria informou que a mulher tinha comorbidades e não resistiu a um quadro de síndrome respiratória aguda grave. A mais jovem entre as pessoas que sucumbiram à doença em Nova Odessa morreu no dia 20 de maio, em um hospital particular de Campinas. As outras sete pessoas vencidas pelo novo coronavírus na cidade tinham – pela ordem – 52, 76, 69, 60, 74, 66 e 43 anos de idade, de acordo com dados da pasta.

Os outros dois infectados pelo novo coronavírus são homens. Um deles tem 38 anos e mora em Sumaré. Ele também recebeu atendimento na Unidade Respiratória e foi encaminhado ao AME (Ambulatório Médico de Especialidades), em Campinas, onde está internado. Também testou positivo um homem de 57 anos, residente no Jardim Santa Rosa. Ele cumpre isolamento domiciliar e apresenta bom estado de saúde, segundo a secretaria.

A Vigilância Epidemiológica também recebeu do Instituto Adolfo Lutz dois resultados negativos de pacientes com síndrome respiratória aguda grave. O boletim atualizado nesta quarta aponta: 63 casos confirmados (incluindo oito mortes), 20 pacientes curados; 74 casos negativos; 23 casos em investigação (incluindo um óbito) e 128 pacientes com gripe sob monitoramento de profissionais da Secretaria de Saúde.