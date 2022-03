Nova Odessa tem 21 vagas de emprego para esta 2ª-feira

O PLT (Posto Local do Trabalho) mantido pela Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos via e-mail para a seleção de 21 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas – de Assistente de Logística masculino e Comprador a Supervisor de Vendas.

Os candidatos devem enviar currículo até a próxima segunda-feira (28/03) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AJUDANTE DE MONTAGEM – com experiência na função. (4 vagas)

CALDEIREIRO – com experiência na função. (1 vaga)

COSTUREIRA – para confecção de moda feminina, experiência em máquina reta (manual ou eletrônica) e tecido plano. Oferece: piso da categoria + vale alimentação + vale transporte + prêmio + plano de carreira. (5 vagas)

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA – com experiência na função. (1 vaga)

OPERADOR DE ROÇADEIRA/TRATORISTA – com experiência na função. (1 vaga)

PCP – FEMININO – com experiência na função. (1 vaga)

MECÂNICO DE AUTOS – com experiência na função. (1 vaga)

RAPAZES – com SENAI em Mecânico de Manutenção. (2 vagas)

TÉCNICO DE INSTALAÇÃO – Ensino Médio completo, CNH “B”, possuir carro próprio, ser MEI, experiência com fibra óptica, conhecimento em informática, disponibilidade de horário. (5 vagas)