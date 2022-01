Nova Odessa tem 18 vagas de emprego para esta terça-feira

O PLT (Posto Local do Trabalho) mantido pela Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, informou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de 18 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas – incluindo auxiliar de limpeza, estoquista, montador de móveis, pedreiro e técnico em Informática, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da respectiva vaga e enviar currículo nesta terça-feira (18/01) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30 às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AFIADOR DE FERRAMENTAS DE CORTE – Com experiência na função.

AUXILIAR DE LIMPEZA FEMININO – Com experiência comprovada na função.

AUXILIAR DE LIMPEZA MASCULINO – Com experiência na função. Para trabalhar em empresa.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Rotinas pertinentes a função. Responsável pela limpeza geral do local, bem como sua manutenção e conservação. (Considerando os departamentos de escritório, área de produção, refeitórios, banheiros, janelas e afins). Procurarmos por um perfil masculino ou feminino, que tenha experiência anterior em rotinas de limpeza patrimonial, ter senso crítico de limpeza, ter fácil deslocamento entre moradia e local de trabalho.

CONTRA-MESTRE – Com experiência na função.

ESTOQUISTA/MOTORISTA – Com experiência e CNH A/B.

MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS – Com experiência na função.

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM – Com experiência na função.

PEDREIRO – Com experiência na função.

AJUDANTE DE PEDREIRO – Com experiência na função.

ARMADOR – Com experiência na função.

CARPINTEIRO – Com experiência na função.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA – Masculino, CNH, disponibilidade de horário, com experiência na função. Superior em TI ou cursando.

AJUDANTE DE ESTAMPARIA – Com experiência na função.

OPERADOR DE ESTAMPARIA (ROTATIVA) – Com experiência na função.

AJUDANTE DE SALA DE PANO – Com experiência na função.

AJUDANTE DE RAMA – Com experiência na função.

OPERADOR DE RAMA – Com experiência na função.