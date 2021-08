Nova Odessa tem 18 novos casos de Covid e 11 curados, sem mortes

Com o recebimento de 152 resultados de exames, o boletim de evolução da pandemia divulgado na quarta-feira (18/08) pela Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa trouxe mais 18 exames positivos de Covid-19 com relação ao informativo da terça-feira, mais 11 pacientes considerados curados e nenhum novo óbito de moradores da cidade pela doença. O número de casos em investigação caiu de 289 para 137.

Nova Odessa foi assim a 6.154 casos positivos da doença desde março de 2020, quando teve início a pandemia. A cidade subiu também para 5.438 pacientes já considerados curados (ou 88,3% do total de contaminados em algum momento da pandemia).

Nova Odessa permanece com 217 moradores vitimados pela doença desde o começo da pandemia, em março de 2020, com uma taxa de letalidade real de 3,52% dos contaminados e testados positivos. Os óbitos de moradores da cidade em investigação para Covid-19 permanecem em quatro. Outros onze moradores de outras cidades faleceram nos serviços de Saúde de Nova Odessa, mas são computados em seus municípios de origem.

INTERNADOS

O número de moradores de Nova Odessa internados com sintomas respiratórios ou de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) subiram de nove para 11 entre terça e quarta-feira. A UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, cujos leitos de média complexidade haviam ficado vazios no dia anterior, tinha um paciente internado.

Já o número de novaodessenses internados em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de outras cidades da região e do Estado subiu de nove para 10. A nova ala respiratória do Hospital Municipal, criada neste ano para garantir o atendimento no pior momento da pandemia, permanecia sem moradores internados.

MANTENHA OS CUIDADOS

Apesar de a campanha de vacinação contra a Covid-19 continuar avançando diariamente em Nova Odessa, a Secretaria Municipal da Saúde sempre reforça a necessidade de se continuar mantendo os cuidados para combater a disseminação do novo coronavírus enquanto durar a pandemia, principalmente o uso constante de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% e o isolamento social, evitando-se aglomerações.