Nova Odessa tem 15 vagas de emprego para esta quinta-feira

O PLT (Posto Local do Trabalho) mantido pela Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, informou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de 15 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas – incluindo vendedor externo, professores e estagiários de natação e musculação, auxiliar de estamparia, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da respectiva vaga e enviar currículo até quinta-feira (27/01) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30 às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AUXILIAR DE MOVIMENTAÇÃO E SEPARADOR – Ensino Médio completo, Informática básica, residir em Nova Odessa e se tiver experiência na função será um diferencial.

AUXILIAR DE ESTAMPARIA – Com experiência na função.

BALCONISTA – Ensino médio completo, boa comunicação. Interessados enviar currículo para [email protected], com a sigla Balconista.

CONTRAMESTRE – Com experiência na função.

FRESADOR EM MANUTENÇÃO – Com experiência mínima de 3 anos com trabalho de fresa, plaina e ajustagem.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM TINTURARIA – Com experiência na função.

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM – Com experiência na função.

OPERADOR DE RAMA – Com experiência na função.

PROFESSORES E ESTAGIÁRIOS DE NATAÇÃO E MUSCULAÇÃO – Currículos para [email protected]

TECELÃO ENGRUPADOR – Com experiência na função.

TECELÃO JATO DE ÁGUA E AR – Com experiência.

VENDEDOR EXTERNO – Masculino, entre 25 e 30 anos e Ensino Médico completo, com experiência em vendas e atendimento ao cliente, habitação B.