Nova Odessa tem 15 novos casos de coronavírus

Nova Odessa registrou 15 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira (13), segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. O município totaliza 524 pessoas contaminadas, incluindo 300 curadas e 29 óbitos.

Os novos contaminados são dois homens de 42 e 60 anos e uma mulher de 47, moradores do Jardim Santa Rosa; um homem de 31 anos e uma mulher de 35, residentes no Jardim São Jorge; um jovem de 18 anos e uma mulher de 31, do Jardim Capuava; homem de 26 anos, do Parque Residencial Triunfo; mulher de 29 anos, do Jardim São Manoel; homem de 29 anos, do Jardim Marajoara; mulher de 24 anos, do bairro Residencial Lopes Iglesia; mulher de 55 anos, do Jardim Éden; homem de 35 anos, do Parque Fabrício; mulher de 55 anos, do Jardim Monte das Oliveiras; e um homem de 28 anos, da Vila Azenha.

BOLETIM. Nova Odessa totaliza 1.618 casos notificados, 177 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 17 internados em UTI, um em tratamento na Unidade Respiratória, 570 casos negativos, 48 em investigação – sendo 41 internados e sete óbitos – e 66 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.