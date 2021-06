Nova Odessa tem 12 novas vagas de emprego anunciadas nesta terça

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de profissionais nas funções de ajudante de produção, inspetor de qualidade e operador de empilhadeira, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da vaga e enviar currículo apenas nesta terça-feira (22/06) para a caixa postal eletrônica [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AJUDANTE DE PRODUÇÃO MASCULINO – Ter trabalhado em linha de produção, conhecer tipos de chaves (fenda, phillips, torks) irá trabalhar com parafusadeira pneumática, ensino médio completo. Requisitos: realiza desmontagens dos diversos eletrônicos e toners obsoletos. Realiza a reposição dos materiais, retirando os materiais de commodities e resíduos, após a desmontagem dos eletrônicos. Podendo realizar a limpeza dos plásticos, sendo a retirada de etiquetas, parafusos e insertos metálicos. Realiza a organização e limpeza das bancadas. Benefícios: cesta básica (vale alimentação) no valor de R$ 136,00, VR valor de R$ 15,00 p/ dia, vale transporte.

ENGRUPADOR – Masculino, com experiência.

INSPETOR DE QUALIDADE – 2º Grau completo, experiência anterior em controle ou inspeção da qualidade ou experiência em linha de produção com cursos na área da qualidade, ferramentas da qualidade, metrologia, controle de medidas.

MANICURE – Com experiência na função.

MECÂNICO INDUSTRIAL – Com experiência, para trabalhar na área têxtil.

OPERADOR DE EMPILHADEIRA – Masculino, com experiência.

OPERADOR DE MÁQUINA ROTATIVA DE ESTAMPAR – Com experiência na função.

OPERADOR DE MÁQUINA ROTATIVA DE ESTAMPAR QUADRO – Com experiência na função.

PESADOR DE ANILINAS – Masculino, com experiência.

TECELÃO – Com experiência na função.

TECELÃO – Masculino, com experiência em Teares Jato D’água e Ar.

URDIDOR – Masculino, com experiência.