Nova Odessa tem 118 vagas de emprego para esta segunda

O PLT (Posto Local do Trabalho) mantido pela Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos via e-mail para a seleção de 118 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas, entre eles 40 vagas para Operador de Vendas Ativa (Operador de Telemarketing). Neste caso, os interessados devem comparecer munidos de documentos e currículo para entrevista na segunda-feira, dia 14/03, às 9h, no auditório da Prefeitura.

Para as demais funções, os candidatos devem ter a experiência exigida no perfil da respectiva vaga e enviar currículo também até segunda-feira (14/03) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30 às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AJUDANTE DE MONTAGEM (2 VAGAS)

AJUDANTE DE MOTORISTA (5 VAGAS)

AJUDANTE DE PREPARAÇÃO – Auxilia o setor de preparação (máquina laser, dobra, etc); ter conhecimento de instrumentos de medição (paquímetro, trena, etc); leitura e interpretação de desenho técnico (nível básico); ser próativo e ter vontade de aprender e se desenvolver no setor de Preparação.

AJUDANTE DE PRODUÇÃO (5 VAGAS)

AJUDANTE DE SERRALHEIRO

AUXILIAR DE CORTE (2 VAGAS) – Com experiência na função.

AUXILIAR DE COZINHA – Com experiência na função, preparar alimentos, cardápios, finalização de refeições, lanches, sucos e limpeza do local. Cargo requer responsabilidade, comprometimento, pontualidade, organização. Registro CLT, transporte e refeição no local.

BALCONISTA DE CAFETERIA E BISTRÔ – Atendimento ao cliente, venda de produtos, organização de mercadorias, recebimento e estocagem de mercadorias, verificação de prazo de validade, organização e limpeza da loja, gôndolas, balcão, equipamentos, depósito, pisos, banheiros. Cargo requer responsabilidade, comprometimento, pontualidade, organização. Registro CLT, transporte e refeição no local.

CALDEIREIRO

CARGA E DESCARGA (6 VAGAS) – Masculino, com experiência para início imediato, jornada de trabalho de segunda a sexta, 7h às 16h; sábados, 13h às 16h. Salário + cesta básica + ajuda de custo.

CORTADOR DE TECIDOS (4 VAGAS) – Masculino para organizar a modelagem, separar tecidos, aplicar o molde sobre o tecido, enfestar o tecido sobre a mesa e cortar o tecido com uso de máquinas ou tesouras. Para trabalhar de segunda a quinta das 7h30 às 17h (com 1h de almoço), sexta-feira, das 7h às 16h30. Necessário ter experiência em corte e enfesto de tecidos plano e/ou malha.

COSTUREIRA (20 VAGAS) – Para confecção de moda feminina, experiência em máquina reta (manual ou eletrônica) e tecido plano. Empresa oferece piso da categoria + vale alimentação + vale transporte + prêmio + plano de carreira.

MOTORISTA CARRETEIRO (5 VAGAS) – Masculino, com experiência para início imediato, jornada de trabalho de segunda a sexta, 7h às 16h; sábados, 13h às 16h. Salário + cesta básica + ajuda de custo.

MOTORISTA D (2 VAGAS)

MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (4 VAGAS) – Masculino, com experiência na função para início imediato, jornada de trabalho de segunda a sexta, 7h às 16h; sábados; 13h às 16h. Salário + cesta básica + ajuda de custo.

OPERADOR DE PRODUÇÃO (3 VAGAS)

OPERADOR DE RETÍFICA – Salário R$ 1.800,00 + cartão alimentação e ajuda de custo com transporte. Para operar a máquina de retifica e tornos para acabamento em peças de borracha. Necessário possuir Ensino médio, conhecimento de medidas métricas (paquímetro) e noções de operação de torno mecânico.

OPERADOR DE VENDAS ATIVA (40 VAGAS) – Operador de Telemarketing. Interessados comparecer munidos de documentos e currículo para entrevista neste dia 14/03, às 9h, no auditório da Prefeitura.

OPERADOR DE VULCANIZAÇÃO – Salário R$ 1.800,00 + cartão alimentação e ajuda de custo com transporte. Atuar na operação de máquinas de processamento de peças de borracha.

PASSADEIRA (4 VAGAS) – Com experiência na função.

RECEPCIONISTA MASCULINO – Maior de 25 anos, para trabalhar em recepção de hotel.

ROTEIRIZADOR – Masculino, com experiência na função para início imediato, jornada de trabalho de segunda a sexta, 7h às 16h; sábados, 13h às 16h. Salário + cesta básica + ajuda de custo.

SERRALHEIRO

SOLDADOR

TECELÃO JATO DE AR – Com experiência na função.

TÉCNICO DE INSTALAÇÃO (6 VAGAS) – Ensino Médio completo, CNH “B”, possuir carro próprio, ser MEI, experiência com fibra óptica, conhecimento em informática e ter disponibilidade de horário.

VENDEDOR – Masculino, para trabalhar com venda externa na região de Nova Odessa, Americana e Sumaré, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Importante ser comunicativo e proativo. A empresa oferece veículo.