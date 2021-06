Nova Odessa Solidária atinge 88% de eficácia

A Prefeitura totalizou na sexta-feira (18/06) a entrega de 904 cartões de débito pré-pagos do Programa NOS (Nova Odessa Solidária), iniciativa de auxílio emergencial municipal pioneira na região. Isso representa 87,7% das 1.030 famílias do primeiro grupo, formado pelos beneficiários que realizaram a revalidação cadastral entre março e abril. O cartão é entregue já carregado com os R$ 200 da primeira das três parcelas previstas, totalizando R$ 600 de auxílio para a compra de gêneros alimentícios no Comércio local.

A última semana foi dedicada à busca ativa por titulares do 1º grupo que ainda não haviam comparecido ao Paço Municipal para retirar seus cartões. As medidas incluíram o envio de mensagens por SMS àqueles que tinham números de telefone celular cadastrados, ligações telefônicas e a idas da equipe a campo, para a entrega casa a casa de uma carta de convocação desses remanescentes – que continuarão sendo atendidos no Paço Municipal.

Em breve, serão divulgadas instruções para o segundo grupo, formado por 610 famílias que não manifestaram interesse, mas que permanecem inscritas no programa por terem recebido Bolsa Família ou Cesta Básica Municipal nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. No total, o programa criado pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e seu vice, Alessandro Miranda, o Mineirinho, prevê o atendimento de 1.640 famílias, com um investimento da ordem de R$ 1 milhão.

“Restam apenas 126 cartões da primeira remessa para serem entregues. Queremos que todas as famílias que têm direito retirem seus cartões, e por isso não estamos medindo esforços para contatar essas pessoas. Como diz o prefeito, não queremos deixar ninguém para trás”, garantiu o diretor da Promoção Social, Wagner Longhi.

PIONEIRO- Pioneiro na região, o Programa NOS (Nova Odessa Solidária) teve recentemente sua relevância social reconhecida também pelo Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa de auxílio emergencial municipal da Prefeitura é uma das 44 finalistas do Prêmio Boas Práticas, do Programa Parcerias Municipais da Secretaria de Desenvolvimento Regional e que, neste ano, teve mais de 700 programas inscritos por prefeituras de todo o Estado.

Se a cidade for uma das 8 vencedoras, pode receber um prêmio de R$ 350 mil para aplicar em uma iniciativa própria, como o próprio NOS ou outro programa, em parceria com a Secretaria. Além disso, a iniciativa municipal entre no acervo do Parcerias Municipais, para ser reproduzida por outras cidades paulistas.

Os detalhes técnicos do Nova Odessa Solidária, bem como a inspiração para a criação do programa, foram apresentados na segunda-feira (14/06) pelo prefeito Leitinho em uma videoconferência com o assessor técnico da Secretaria e coordenador do programa, Renan Bastianon, e a equipe do Parcerias Municipais, que inclui técnicos da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

O Programa Nova Odessa Solidária foi anunciado pela Prefeitura no Dia das Mulheres, 08 de março, como um auxílio emergencial 100% municipal para as famílias carentes afetadas pela pandemia. No total, o programa prevê beneficiar 1.640 famílias da cidade inscritas naquele momento nos programas Bolsa Família e Cesta Básica Municipal. O segundo grupo, das famílias que perderam os três períodos de revalidação cadastral abertos entre março e abril, deve aguardar instruções sobre um novo período de confirmação de interesse.