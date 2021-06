Nova Odessa. Servidores recebem orientações de prevenção contra a Covid-19

No último dia 08 de junho, cerca de 75 servidores da Garagem Municipal (o Setor de Serviços Urbanos) da Prefeitura de Nova Odessa participaram da palestra “Prevenção e Segurança de Trabalho durante a Pandemia de Covid-19”, que abordou assuntos relevantes para a saúde e segurança dos trabalhadores que atuam nos serviços de rua.

Participaram, como orientadores, representantes de vários setores da Administração Municipal, como a secretária municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano Miriam Cecília Lara Netto, o secretário-adjunto de Obras, Renan Cogo, a diretora do Meio Ambiente, Daniela Fávaro, a assessora de Recursos Humanos Giuliana Barbosa Santos e a advogada da Saúde Joseane Martins Gomes.

Entre os principais esclarecimentos fornecidos aos presentes, destacaram-se as regras para apresentação de atestados médicos em casos de suspeita ou positivos de Covid-19, aposentadoria e permanência no quadro de servidores, controle de horas extras e vacinação, além de procedimentos de Segurança do Trabalho, como o distanciamento mínimo, o uso de máscaras e a higienização e lavagem constante das mãos.

“Já existe um trabalho de conscientização individual dos servidores da Garagem e, como forma de fazer essas informações chegarem a todos em menos tempo, optamos agora por realizar uma atividade coletiva”, explicou o diretor municipal de Serviços Urbanos, Luan Vitorelo.

Ele também relacionou outras medidas que estão sendo tomadas pelo setor para conter a contaminação pelo novo coronavírus, como a pulverização com cloro semanal das instalações da Garagem, a disponibilização de álcool em gel em todos os ambientes de trabalho, inclusive nas cabines dos caminhões, a instituição de acesso restrito a funcionários do setor para evitar aglomerações e a lavagem de toda a frota dos veículos da Garagem. “Já lavamos 10 caminhões e seguimos lavando dois veículos por dia”, afirmou.

A diretora Daniela Fávaro, anunciou que, em breve, a Secretaria do meio Ambiente contará com numa nova sede. “Neste novo espaço, pretendemos acomodar todos os nossos funcionários que hoje ficam na Garagem junto ao pessoal de Obras e Serviços Urbanos”, afirmou.

O diretor Luan Vitorelo fez questão de ressaltar a importância dos servidores da Garagem para a população de Nova Odessa. “Quero agradecer a todos pelo excelente trabalho. Mesmo durante a pandemia, os serviços de limpeza pública e zeladoria, que são considerados essenciais, não pararam. Nossas equipes estiveram sempre a postos”, lembrou.