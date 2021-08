Nova Odessa sem novos casos de Covid19 nesta quarta

O boletim diário de evolução da pandemia divulgado na quarta-feira (04/08) pela Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Nova Odessa não trouxe novos exames positivos de Covid-19 com relação ao informativo do dia anterior. Nova Odessa manteve-se assim com 6.031 casos positivos da doença desde março de 2020, com 5.329 pacientes já considerados curados (ou 88,6% do total de contaminados). Os casos suspeitos de Covid-19 no geral, aguardando o resultado de exames, subiram 44, e são agora 253.

No entanto, dois possíveis óbitos pela doença que vinham sendo investigados foram confirmados. A Vigilância Epidemiológica não informou ainda os detalhes das novas vítimas fatais da doença. Nova Odessa chegou assim a 211 moradores vitimados pelo novo coronavírus, com uma taxa de letalidade real de 3,49% dos contaminados e testados positivos.

Os óbitos em investigação para Covid-19 são quatro atualmente. Outros 11 moradores de outras cidades faleceram nos serviços de Saúde de Nova Odessa, mas são computados em seus municípios de origem.

O número de moradores de Nova Odessa internados com sintomas respiratórios ou de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) caiu de 13 para 11 em 24h. Havia, na quarta-feira à tarde, zero novaodessenses sob cuidados na nova ala respiratória do Hospital Municipal, cinco internados na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada e seis em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de outras cidades da região e do Estado.

A Prefeitura de Nova Odessa reforça seu pesar pelas pessoas que perderam suas vidas para o vírus e se solidariza com suas famílias e amigos. O Município segue fazendo tudo ao seu alcance para garantir as condições de atendimento aos pacientes pela Rede Municipal de Saúde.

A Saúde Municipal ressalta que não há falta de leitos de baixa e média complexidade nem de respiradores na cidade. No entanto, os leitos de alta complexidade em hospitais da região continuam em situação crítica, e Nova Odessa depende integralmente do Estado, através da CROSS, para obter estas vagas de UTI para seus moradores.

Apesar de a campanha de vacinação contra a Covid-19 continuar avançando diariamente em Nova Odessa, a Secretaria Municipal da Saúde sempre reforça a necessidade de se continuar mantendo os cuidados para combater a disseminação do novo coronavírus enquanto durar a pandemia, principalmente o uso constante de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% e o isolamento social, evitando-se aglomerações.

