Nova Odessa sem mortes da Covid19 no fim de semana

O boletim da Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa divulgado na segunda-feira (10/05) aponta o registro de 37 novos casos positivos de Covid-19 em moradores da cidade nas últimas 72 horas. Com os novos resultados de exames, a cidade chegou a 3.737 casos da doença durante toda a pandemia. O número de óbitos pelo novo coronavírus manteve-se igual ao da última sexta-feira: 151.

Há ainda sete mortes consideradas “suspeitas”, que podem ter sido causadas pelo vírus, que seguem em investigação, aguardando o resultado de exames. Esse número caiu em 72h, pois eram nove óbitos suspeitos na última sexta-feira. Do total de contaminados pela pandemia, 3.265 já são considerados curados (87,3%). E 470 casos de pacientes com sintomas respiratórios continuam em investigação pela Vigilância Epidemiológica.

O número de internados com sintomas respiratórios ou SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) também caiu durante o final de semana, de 39 para 35. Eram, na segunda-feira, três pacientes sub cuidados da equipe da UR (Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), três na nova ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal e 29 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em hospitais públicos e privados de outras cidades da região e do Estado.

A Secretaria de Saúde da cidade ressalta sempre a importância de continuar mantendo todas as medidas de proteção enquanto durar pandemia como formas de combater a disseminação do novo coronavírus, principalmente o uso constante de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e o isolamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.