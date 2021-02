Nova Odessa retoma vacinação contra a Covid

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 em idosos com idade superior a 80 anos e profissionais de Saúde deu mais um passo na sexta-feira (26/02) em Nova Odessa. Com a chegada de 490 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, produzidas no país em parceria com a FioCruz (Fundação Oswaldo Cruz), no fim da tarde de quinta-feira, foram aplicadas mais 30 doses na sexta-feira, elevando para 1.399, o número total de pessoas que receberam a primeira dose do imunizante no município.

Segundo a enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa, Paula Mestriner, o número de vacinas diárias aplicadas deve aumentar já na próxima semana. Os municípios seguem as diretrizes e prioridades (ou “grupos”) definidas pelos governos Federal e Estadual, mas novos grupos passarão a ser vacinados tão logo seja determinado e haja doses dos imunizantes disponíveis para as prefeituras aplicarem.

“Infelizmente, os municípios dependem do ritmo de importação, produção e distribuição de vacinas do PNI (Programa Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde. Com o recebimento do lote no fim da tarde, o agendamento desta sexta ficou prejudicado. Para a próxima semana, nossa expectativa é aumentar o número diário de vacinados já na segunda-feira. Para o aumento gradativo do ritmo, assim como a imunização dos demais grupos etários, é necessário recebermos novos lotes do imunizante”, declarou Paula.

Para garantir a aplicação da vacina, pessoas que integram o grupo prioritário, idosos com mais de 80 anos e profissionais da Saúde autônomos e da rede particular devem efetuar o pré-cadastro pelo site da Prefeitura de Nova Odessa – o www.novaodessa.sp.gov.br, clicando no primeiro banner, onde está escrito “Vacinação contra COVID-19 | Pré-Cadastro para Grupos Prioritários”.

“A meta é avançar no grupo de idosos com mais de 80 anos e também junto aos profissionais de Saúde. Por isso, é importante que as pessoas, que fazem parte destes grupos prioritários, façam o pré-cadastro no site da Prefeitura, pois a aplicação está sendo realizada por agendamento, para se evitar aglomerações no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa. Lembramos que estão sendo priorizados diariamente os mais velhos, portanto a ordem de cadastramento não é relevante”, lembrou Paula.

Entre as pessoas que receberam a primeira dose nesta retomada da campanha, estava a aposentada Tereza Moreira, de 90 anos, moradora do Jardim Europa. O seu filho realizou o pré-cadastro pelo site da Prefeitura e foi convocada para receber a dose.

“Só devem comparecer ao ginásio os idosos pré-cadastrados e convocados por telefone um dia antes da data da sua vacinação. Estão sendo priorizados os mais velhos, portanto a ordem de cadastramento não é relevante. A equipe liga, em média (e quando há vacinas disponíveis na cidade), para cerca de 40 idosos por dia útil. Mas é essencial que todos os moradores de Nova Odessa com 60 anos ou mais façam o pré-cadastramento no site da Prefeitura, informando um telefone em que sempre tenha alguém para atender”, reforçou a enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

2ª DOSE

A Secretaria Municipal de Saúde também confirmou, até sexta-feira, a aplicação de 261 segundas doses nos servidores da Saúde Municipal que realizam o trabalho de linha de frente no atendimento de pacientes sintomáticos no município. Novas aplicações de segundas doses estão programadas para a próxima segunda-feira (1º de março).

Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, as vacinas necessárias para as segundas doses foram reservadas, portanto a pessoa deve retornar ao local em que tomou a primeira dose exatamente na data anotada no cartão de vacinação.

“A Prefeitura de Nova Odessa vem atuando com toda a transparência e celeridade possível quanto à divulgação das informações sobre o programa de vacinação. Todas as informações estão disponíveis nos nossos canais diariamente. É do nosso interesse atender o maior número possível de pessoas, o mais rapidamente possível (o que depende do ritmo de recebimento de doses do Governo Federal)”, completou o secretário municipal de Saúde, o médico Nivaldo Luís Rodrigues.

Acompanhe todas as notícias sobre a campanha diariamente em http://www.novaodessa.sp.gov.br/ e https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa.