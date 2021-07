Nova Odessa retoma ‘Vacina Contra a Fome’

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está retomando a Campanha “Vacina Contra a Fome” em nível municipal, e por isso convida as pessoas aptas a se imunizarem contra a Covid-19 no Ginásio do Jardim Santa Rosa a doarem alimentos não perecíveis no ato da vacinação. A ação foi lançada em março pelo Governo do Estado de São Paulo com o objetivo de beneficiar famílias carentes durante o enfrentamento da pandemia do coronavírus e, hoje, já conta com a adesão de 438 dos 645 municípios paulistas.

Em Nova Odessa, a Campanha “Vacina Contra Fome” foi implantada no início de abril e arrecadou, logo na primeira semana, cerca de 500 quilos de alimentos não perecíveis. De acordo com a presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade do Município, Juçara Rosolen, agora a iniciativa será colocada em prática de forma definitiva, enquanto durar a vacinação contra a Covid-19.

“A participação na Campanha ‘Vacina Contra Fome’ é espontânea. Ninguém é obrigado a doar. Mas se trata de um gesto de solidariedade que vai deixar feliz quem doa e ajudar muito quem mais precisa”, afirmou a presidente, que sugere a doação de arroz, feijão, leite, café, farinha de trigo, macarrão, óleo de soja, sardinha, achocolatado em pó, bolacha ou qualquer outro produto não perecível dentro da validade e em embalagens que ainda não foram abertas.

A vacinação contra a Covid-19 está sendo realizada no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, que fica na Rua João Bassora, nº 500, onde também estão localizadas as caixas para acomodar as doações dos alimentos. A iniciativa começa neste sábado (24/07) de manhã, em mais um mutirão de vacinação para pessoas com 30 anos ou mais. Nos dias úteis, o atendimento no ginásio é realizado das 8h às 12h e das 13h às 15h30, de acordo com o calendário de vacinação disponível em http://www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus.

E a Campanha “Vacina Contra Fome” não é a única medida tomada pela Prefeitura Municipal para garantir a segurança alimentar das famílias em situação de vulnerabilidade neste momento de pandemia. Neste ano, as campanhas de doações realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade, que envolveram principalmente os “drive-thrus solidários”, já contabilizaram mais 10 toneladas de alimentos não perecíveis, cerca de 500 cobertores e 3 mil peças de roupas.

Além dessas ações, foram distribuídas 5.450 cestas básicas para famílias cadastradas pelo Setor de Promoção Social. Segundo a Promoção Social, desse total, 3.800 cestas foram adquiridas pela Prefeitura de Nova Odessa para o Programa “Cesta Básica Municipal”, enquanto as demais 1.650 foram doadas por empresas, redes de supermercados e iniciativas de grupos e cidadãos da cidade.

Em apoio à AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa), também foram arrecadadas 2,5 toneladas de rações para cães e gatos abrigados na entidade e os pertencentes às famílias atendidas pelo Programa Cesta Básica.

As famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e ainda não são contempladas pelo programa de doação de cestas devem fazer o agendamento para entrevista pelo telefone (19) 3476-1358. O Departamento de Promoção Social fica na Rua Anchieta, nº 130, no Centro, e funciona em horário comercial.

Já os interessados em contribuir com os programas municipais de assistência aos mais carentes e vulneráveis podem continuar fazendo suas doações de leite, alimentos cobertores, agasalhos e até mesmo ração para cães e gatos destas famílias diretamente na sede do Fundo Social, no Clube da Melhor Idade, na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.