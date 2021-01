Nova Odessa retoma castração gratuita; há 60 vagas para cães

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Setor de Zoonoses (órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde), retomou neste início de 2021 o Programa de Castração Animal gratuita para famílias de baixa renda da cidade. A meta do programa, desde o início, ano passado, é atender 1.000 animais domésticos, sendo 600 cães e 400 gatos.

De acordo com a veterinária do setor, Paula Faciulli, até o momento, 400 cachorros e 250 gatos passaram por cirurgia e, ao longo das próximas semanas, novos pets passarão pela castração. “As cirurgias foram retomadas e é importante dizer que ainda temos 60 vagas em aberto, para castração exclusiva de cães. Quem tiver o interesse, basta se cadastrar no Setor de Protocolo da Prefeitura”, destacou a veterinária.

Programa de Castração Animal é fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Bruno Lima (PSL), a pedido do então vereador e médico veterinário – hoje prefeito – Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD). No total foram enviados R$ 150 mil, sendo R$ 82.510,00 usados no programa de castração, e o restante (R$ 67.490,00) aplicado em ações contra a Covid-19 no município.

“A causa animal sempre foi uma das bandeiras que venho defendendo durante toda a minha vida. No passado, estive com o deputado e fiz essa solicitação para realização do programa de castração. Fruto desse trabalho, Nova Odessa foi atendida e, agora, em 2021, estamos dando continuidade a essa ação iniciada lá atrás. Quem ganha são os nossos animais. A castração é a maneira mais eficaz de controle e prevenção de doenças, garantindo o bem-estar de cães e gatos”, declarou Leitinho.

Os procedimentos cirúrgicos estão sendo realizados, mediante agendamento, às terças, quartas e quintas-feiras, na Clínica Veterinária Piconi, vencedora da licitação. “Só podem participar do programa de castração proprietários de pets que moram em Nova Odessa. Por isso, como temos ainda 60 vagas, é necessário realizar no Protocolo o cadastro, com exigência da apresentação do novo Cartão + Saúde (exigido para consultas e exames na rede municipal) e documentos para comprovação de moradia”, explicou a veterinária Paula.

SERVIÇO

Cadastro: Setor de Protocolo da Prefeitura, na Avenida João Pessoa, 777 – Centro

Horário: segunda a sexta, das 8h às 16h

Exigência: ser morador de Nova Odessa

Documentos: cópia do RG, CPF, comprovante de endereço, Cartão + Saúde (novo) em nome de quem vai fazer a inscrição. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome da pessoa, é preciso apresentar declaração ou cópia do contrato de aluguel. Se estiver no nome do pai ou mãe, não é necessário

Observação: será permitido apenas um processo por cão