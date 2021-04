Nova Odessa repassa R$ 500 mil às APMs de 25 escolas

A Prefeitura de Nova Odessa autorizou nesta semana o repasse para as APMs (Associações de Pais e Amigos) das 25 escolas da rede municipal de ensino. Este ano o repasse total, previsto no orçamento elaborado em 2020, é de R$ 500 mil.

De acordo com o secretário adjunto de Educação, Assis das Neves Grillo, nas escolas de período integral o repasse por aluno é multiplicado por dois, totalizando R$ 140 por aluno. Nas demais escolas foram repassados R$ 84,00 por aluno. O valor é depositado diretamente na conta da APM de cada escola, proporcionalmente ao seu número de alunos.

“Com este recurso os diretores das escolas resolvem mais rapidamente os pequenos problemas que aparecem na rotina escolar, sem depender de processos licitatórios demorados para pequenos consertos, compra de materiais pedagógicos e ainda desenvolvimento dos projetos das unidades”, afirmou o secretário-adjunto.

A prefeitura firma convênio com as APMs com o objetivo de favorecer a gestão participativa dos recursos financeiros das unidades educacionais do município, com o desenvolvimento de ações que possibilitem a melhoria da qualidade de educação oferecida enriquecendo a ambiência escolar, motivando o desenvolvimento diferenciado do currículo escolar e promovendo gradativamente as condições físicas, pedagógicas e administrativas das unidades escolares.

O secretário adjunto lembra que é facultativo à APM de cada escola receber doações voluntárias e espontâneas dos pais. “A Secretaria de Educação não permite que sejam ‘cobradas mensalidades’ dos pais. Essa contribuição só é permitida se for mesmo espontânea, respeitando as condições financeiras da família”, afirmou Assis.

Para 2022, o Governo do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, pretende aumentar o valor de repasse para as APMs. “O recurso para as APMs foi estipulado em lei pela Administração passada e, por isso, ela não sofreu qualquer reajuste. Para esse ano, em conversa com o prefeito Leitinho, a ideia é valorizar ainda mais as APMs, garantindo assim um aumento de repasse para 2022.

As APMs são ferramentas importantes para que as escolas possam garantir o seu pleno funcionamento, garantindo um ótimo atendimento para as nossas crianças e jovens”, finalizou o secretário adjunto.