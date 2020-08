Nova Odessa registra três novas contaminações por Covid-19

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou nesta segunda-feira (17) três novos casos de Covid-19. O município totaliza 536 pessoas contaminadas, incluindo 301 recuperados e 30 mortes. Em relação ao boletim epidemiológico divulgado no sábado (15), o número de pacientes com suspeita da doença subiu de 47 para 59 (25,5%).

Os novos contaminados são três mulheres: de 58 anos, moradora do Parque Residencial Triunfo; 77 anos, do Jardim Eneides; e 86 anos, residente no bairro Residencial Lopes Iglesia. Esta última permanecia internada na Unidade Respiratória do município. As outras duas passam bem e cumprem medida de isolamento domiciliar.

BOLETIM. Nova Odessa 1.693 casos notificados, 185 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 19 internados em UTI, 591 casos negativos, 59 em investigação – sendo 53 internados e seis óbitos – e 60 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.