Nova Odessa registra recorde de casos da Covid- 21

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa informou nesta quarta-feira (1º) que mais 21 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. É o maior número de casos registrados na cidade em um único dia desde o começo da pandemia. Com as novas confirmações, o município contabiliza 133 infectados. Desse total, segundo informações da pasta, 35 estão curados, enquanto 11 não resistiram ao agravamento da doença e morreram.

De acordo com boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica, os novos casos foram constatados em pacientes que procuraram a Unidade Respiratória do Jardim Alvorada com quadro de síndrome gripal. Dos 21 casos, três envolvem profissionais de saúde. Agora, são 21 agentes que moram ou trabalham na cidade contaminados. Doze já estão curados.

Entre os novos contaminados há um bebê (menina) de 1 ano e um menino de 5 anos, ambos do Jardim Novos Horizontes; dois idosos: um homem de 60 anos, do Residencial Fibra, e um homem de 67 anos, do Jardim São Jorge; três pacientes com idade entre 41 e 50 anos: uma mulher de 41, do São Jorge, um homem de 45, do Mathilde Berzin, uma mulher de 48, do Jardim Alvorada, e um homem de 49 anos, que mora no Jardim Europa..

Do total de infectados 62% (13) têm entre 20 e 40 anos: um homem, 28, e uma mulher, 33, do Jardim Santa Luiza; dois homens, de 31 e 39 anos, do Jardim Marajoara; uma mulher de 38 anos, residente no Parque Residencial Klavin; uma jovem de 23 anos, moradora do Parque Fabrício; um homem de 33 anos, do Jardim Monte das Oliveiras; duas mulheres de 38 e 39 anos anos, do Jardim Maria Helena; um rapaz de 20 anos, que reside no Santa Luiza; uma mulher de 26 anos, do Jardim Santa Rita; uma mulher de 39 anos, do Jardim Bela Vista; e um homem de 38 anos, domiciliado no Jardim Campos Verdes.

A Vigilância Epidemiológica informou que todos têm estado de saúde considerado bom e cumprem isolamento em casa. Além das pessoas que testaram positivo, a Secretaria de Saúde acompanha a evolução do quadro de outros 219 pacientes com gripe. O boletim também aponta 80 casos negativos e 46 em investigação, incluindo duas mortes. Até as 16h desta quarta, seis pessoas estavam internadas na Unidade Respiratória.