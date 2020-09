Nova Odessa registra oito novos casos de coronavírus

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou nesta terça-feira (8) oito novos casos de contaminação por coronavírus. O município totaliza 699 infectados, incluindo 34 mortes e 335 curados. De acordo com o boletim epidemiológico atualizado, há 330 pessoas em tratamento, entre internados e isolados em casa.

Os novos contaminados são uma mulher de 53 e um homem de 57 anos, moradores do jardim Santa Luiza; mulher de 25 anos, do bairro Chácaras Campo Belo; mulher de 22 anos, do Jardim Bela Vista; mulher de 28 anos, do Jardim São Manoel; mulher de 40 anos, do Jardim Monte das Oliveiras; mulher de 55 anos, do Bosque dos Eucaliptos; e uma idosa de 73 anos, residente no Jardim Marajoara.

BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2038 notificações, 298 pessoas em isolamento domiciliar, 78 internadas, entre casos confirmados e suspeitos, 734 testes de detecção com resultados negativos, 50 casos em investigação, incluindo quatro óbitos, e 45 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.