Nova Odessa registra novos casos de Covid-19 e contabiliza 1.053 infectados

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa informou nesta sexta-feira (6) que mais oito moradores foram contaminados pelo novo coronavírus. Agora, o município totaliza 1.053 pessoas infectadas, incluindo 48 mortes e 889 curadas.

Os novos infectados são duas mulheres de 35 e 53 anos, do Jardim São Manoel; um homem de 28 anos, do Jardim das Palmeiras; uma mulher de 34 anos, da Vila Azenha; um homem de 44 anos, do Jardim Capuava; um homem de 47, do Jardim Eneides; uma mulher de 54 anos, do Residencial Triunfo; e um homem de 62 anos, residente no Parque Fabrício.



De acordo com o boletim atualizado, Nova Odessa contabiliza 2.744 notificações, 96 pessoas em isolamento domiciliar, 20 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (nenhuma delas na Unidade Respiratória), 1.274 resultados negativos, 166 casos em investigação, incluindo três mortes, e 248 pacientes com quadro gripal monitorados.