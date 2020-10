Nova Odessa registra nova morte por coronavírus e chega a 46 óbitos

Um idoso de 88 anos é a 46ª vítima da Covid-19 em Nova Odessa. A morte ocorreu no último dia 16, em Campinas, mas o diagnóstico só foi confirmado nesta quinta-feira (29) pela Secretaria Saúde, que recebeu novos resultados de exames. Além do homem, que morava no Centro, outras oito pessoas testaram positivo para a doença na cidade, que agora totaliza 1.020 casos. Desse total, 858 (84%) estão recuperadas.

De acordo com a secretaria, o paciente foi internado no dia 11 de outubro, em estado grave, na UTI (unidade de terapia intensiva) de um hospital particular da cidade vizinha, e faleceu cinco dias depois devido ao agravamento da doença. Segundo o prontuário encaminhado ao município, não há histórico de doenças preexistentes.

Também contraíram o vírus dois homens de 26 e 52 anos, moradores do Jardim São Manoel; homem de 18 anos, do Jardim Santa Rosa; homem de 23 anos, do Jardim Santa Rita; homem de 28 anos, do Jardim Capuava; mulher de 44 anos, do Jardim Europa; homem de 54 anos, do Jardim Flórida; e um idoso de 67 anos, residente na Vila Azenha.



BALANÇO. Nova Odessa contabiliza 2.724 notificações, 98 pessoas em isolamento domiciliar, 20 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (duas delas na Unidade Respiratória), 1.220 resultados negativos, 130 casos em investigação, incluindo três mortes, e 352 pacientes com quadro gripal monitorados.