Nova Odessa registra mais uma morte por covid-19

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou mais uma morte causada pelo novo coronavírus. A 29ª vítima da Covid-19 na cidade tinha 84 anos, era diabética, cardiopata e morava no bairro Residencial Mathilde Berzin. O município recebeu neste sábado (8) quatro novos resultados positivos – incluindo o óbito – e soma 493 pessoas contaminadas desde o início da pandemia. Duzentos e oitenta e duas delas já se recuperaram.

Segundo informações da secretaria, a idosa deu entrada na Unidade Respiratória do município, dedicada ao diagnóstico e tratamento de coronavírus, no dia 16 de julho. A mulher apresentava sintomas de síndrome respiratória aguda grave e foi internada. A unidade coletou material para teste de Covid-19, mas ela morreu dois dias depois.

Além da infecção que evoluiu a óbito, o boletim deste sábado traz outras três confirmações: uma mulher de 33 anos, moradora do Jardim Campos Verdes; um homem de 49 anos, residente no Jardim Monte das Oliveiras; e um idoso de 76 anos, do Mathilde Berzin.

BOLETIM. Nova Odessa totaliza 1.477 casos notificados, 165 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 16 internados em UTI, um em tratamento na Unidade Respiratória, 455 casos negativos, 50 em investigação – incluindo 43 internados e sete óbitos – e 62 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.