Nova Odessa registra mais uma morte por coronavírus

Uma idosa de 89 anos, moradora do Jardim Europa, é a 27ª vítima de Covid-19 em Nova Odessa, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (6) pela Secretaria de Saúde. O município iniciou a semana com 29 mortes, mas atualizou o número para 26 na terça (4), após adotar um novo critério que exclui moradores de outras cidades do boletim. Além da confirmação de mais um óbito, a Vigilância Epidemiológica recebeu outros nove testes positivos. Desde o início da pandemia, são 467 infectados. Desses, 282 já estão curados.

De acordo com a secretaria, a idosa morreu no dia 8 de julho, na Unidade Respiratória da cidade. Ela procurou atendimento no Centro de Combate ao Coronavírus no dia anterior, com sintomas de síndrome respiratória aguda grave. Foi internada, medicada, mas não resistiu à evolução rápida da doença. Seguindo o protocolo, profissionais da unidade colheram material para exame e o óbito era considerado suspeito. Ela tinha alzheimer e diabetes.

Também tiveram a contaminação confirmada dois homens de 27 e 84 anos, moradores do bairro Mathilde Berzin; um homem de 25 anos e uma mulher 62, do Jardim Santa Rita; mulher de 71 anos, do Parque Residencial Klavin; mulher de 76 anos, do Residencial Jardim Fibra; mulher de 35 anos, do Jardim Monte das Oliveiras; homem de 60 anos, do Jardim Santa Luiza; e um homem de 38 anos, residente no Recanto Las Palmas.

BOLETIM. Nova Odessa totaliza 1.435 casos notificados, 142 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 15 internados em UTI, um em tratamento na Unidade Respiratória, 446 casos negativos, 51 em investigação – incluindo 43 internados e oito óbitos – e 73 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.