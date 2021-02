Nova Odessa registra mais uma morte da Covid-19

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou na terça-feira (23/02) o registro de mais uma morte em decorrência de complicações ocasionadas pela Covid-19. Desde março do ano passado, quando começou a pandemia do novo coronavírus, o município já contabilizou 84 óbitos causados pela doença que ele causa.

De acordo com informações do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Município, a vítima fatal de número 84 é um idoso de 69 anos morador do Jardim Santa Luiza. Ele havia dado entrada na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada no dia 20 de janeiro e, posteriormente, foi transferido para uma unidade hospitalar de referência para casos graves de Covid-19 em Santa Bárbara d’Oeste, onde não resistiu e faleceu no último dia 09 de fevereiro.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, enfermeira Paula Mestriner explicou mais uma vez que, pelo fato de o óbito ter ocorrido em um hospital de outra cidade, era necessário que a Vigilância Epidemiológica do respectivo município alimentasse o Sistema de Informação de Mortalidade do SUS (Sistema Único de Saúde), nacional, sobre mais essa morte, daí a demora nas notificações à cidade de origem do paciente – no caso, Nova Odessa.

EM 24H

Em relação aos novos casos positivos de Covid-19, nas últimas 24 horas foram informados os diagnósticos de mais 14 pessoas contaminadas pelo vírus em Nova Odessa. O município contabiliza assim um total 2.462 moradores infectados desde o início da pandemia, com 2.125 desses pacientes já curados da doença.

O boletim epidemiológico atualizado aponta ainda 7.395 notificações no total na cidade desde março do ano passado, além de 249 pacientes em isolamento domiciliar, 27 internados, entre casos positivos e suspeitos (15 em UTIs fora da cidade e 12 na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, que permanece atendendo normalmente aos pacientes sintomáticos), 346 em investigação (incluindo quatro mortes) e 3.451 resultados negativos.

Como a pandemia de Covid-19 segue avançando em todo o país, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca sempre a importância do uso contínuo de máscaras por todos, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e de se manter o distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.