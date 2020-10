Nova Odessa registra mais sete casos de coronavírus

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou nesta quinta-feira (15) a contaminação de mais sete moradores da cidade pelo novo coronavírus. O município, agora, totaliza 925 casos da doença, incluindo 45 mortes e 405 pessoas recuperadas.

Os contaminados inseridos no boletim epidemiológico divulgado nesta quinta são uma mulher de 27 anos, moradora do Jardim Capuava; mulher de 41 anos, do Jardim Santa Luiza; mulher de 50 anos, do Jardim das Palmeiras; homem de 54 anos, do Jardim São Manoel; mulher de 68 anos, do Jardim Bela Vista; homem de 78 anos, do Jardim Santa Rita; e um homem de 79 anos, residente no Jardim São Francisco.

De acordo com o balanço, Nova Odessa contabiliza 2.649 notificações, 464 pessoas em isolamento domiciliar, 405 curadas, 17 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (seis delas na Unidade Respiratória), 957 resultados negativos, 145 casos em investigação, incluindo quatro óbitos, e 616 pacientes com quadro gripal já foram monitorados.