Nova Odessa confirma mais seis casos de coronavírus

Mais seis moradores de Nova Odessa contraíram o novo coronavírus, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (26) pela Secretaria de Saúde. Cinco dos infectados têm menos de 30 anos. O município tem 1.178 contaminados, incluindo 50 mortes e 971 curados.

Os novos contaminados são um rapaz de 18 anos, morador do Jardim Nossa Senhora de Fátima; uma jovem de 19 anos, do Jardim Santa Luiza; uma mulher de 22 anos, do Jardim Alvorada; uma mulher de 25 anos, do bairro Mathilde Berzin; um homem de 26 anos, que mora na zona rural; e uma mulher de 47 anos, residente na Vila Azenha.

O boletim epidemiológico atualizado aponta 4.131 notificações, 360 pacientes em isolamento domiciliar, 15 internados, entre casos positivos e suspeitos (quatro deles na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 417 em investigação, incluindo três mortes, 1.636 resultados negativos e 360 com quadro gripal em monitoramento.