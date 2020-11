Nova Odessa registra mais duas mortes por Covid-19

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa informou nesta terça-feira (10) que mais dois moradores da cidade morreram com Covid-19. Ao todo, o município contabiliza 50 óbitos associados à doença causada pelo novo coronavírus. Também foram confirmados oito novos diagnósticos, elevando para 1.088 o total de infectados desde o início da pandemia.

A Vigilância Epidemiológica, órgão vinculado à secretaria, recebeu na tarde de segunda-feira (9) a confirmação de que o homem de 60 anos que faleceu em 1º de novembro, na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, tinha Covid-19. Ele era cardíaco, residia no Jardim Flórida e morreu horas depois de dar entrada na unidade, que é especializada no diagnóstico e enfrentamento ao vírus.

A outra vítima – a 50ª na cidade – tinha 44 anos e morava no Jardim São Jorge. O homem, que também era cardíaco e havia testado positivo para o novo coronavírus, morreu no último sábado (7), no Hospital Municipal ‘Dr. Waldemar Tebaldi’, em Americana, onde estava internado havia 24 dias. A informação sobre o óbito chegou ao conhecimento da secretaria na manhã desta terça. Ele buscou atendimento na Unidade Respiratória no dia 13 de outubro, após o agravamento da doença, e foi transferido no dia seguinte.

MAIS CASOS. Além das mortes, outros sete casos de contaminação foram registrados no município: um rapaz de 24 anos, morador do Jardim Éden; um homem de 31 anos, da zona rural; um homem de 33 anos, do Jardim Campos Verdes; uma mulher de 38 e um homem de 39 anos, que moram no Jardim Santa Rita; um homem de 53 anos, do São Jorge; e uma mulher de 87 anos, residente do bairro Mathilde Berzin.



De acordo com o boletim atualizado, Nova Odessa contabiliza 2.788 notificações, 889 pacientes curados, 130 em isolamento domiciliar, 29 internados, entre casos confirmados e suspeitos (todas em hospitais fora da cidade), 1.331 resultados negativos, 99 casos em investigação, incluindo quatro mortes, e 270 com quadro gripal sendo monitorados.