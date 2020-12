Nova Odessa registra mais duas mortes por coronavírus

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa informou que dois moradores falecidos em setembro e novembro, em outros municípios da região, estavam com Covid-19. A confirmação das duas mortes por coronavírus e outros dez testes positivos foram inseridos no boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (3) pelo órgão. O município totaliza, agora, 1.308 infectados, incluindo 54 mortes e 1.099 curados.

Um dos óbitos ocorreu no dia 22 de setembro, no HC (Hospital de Clínicas) da Unicamp. Segundo a secretaria, o paciente tinha 68 anos e morava no Jardim Bela Vista. Não há informações sobre eventuais doenças preexistentes. O outro homem vencido pela Covid-19 tinha 55 anos e residia no Jardim Santa Rosa. Ele morreu no dia 19 de novembro, em Amparo. O prontuário médico dele aponta diabetes e doença cardíaca.

MAIS DEZ CASOS. Os novos contaminados são: mulher de 21 anos, moradora no Jardim São Manoel; mulher de 25 anos, do Jardim Nossa Senhora de Fátima; mulher de 29 anos, que mora na zona rural; homem de 29 anos, do Parque Klavin; homem de 30 anos, do Jardim Marajoara; homem de 32 anos, do Jardim Santa Rita; homem de 42 anos, do Jardim Maria Helena; mulher de 49 anos, do Jardim Santa Luiza; homem de 54 anos, do Centro; e uma idosa de 64 anos, residente no Jardim Monte das Oliveiras.

O boletim atualizado aponta 4.493 notificações, 491 pacientes em isolamento domiciliar, 17 internados, entre casos positivos e suspeitos (12 deles em UTIs fora da cidade e outros cinco na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 544 em investigação, incluindo três mortes, 1.667 resultados negativos e 491 com quadro gripal em monitoramento.