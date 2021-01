Nova Odessa registra mais 5 casos positivos para Covid-19

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, registrou na segunda-feira (25/01) mais cinco casos positivos de Covid-19 registrados nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de positivos subiu para 2.150 na cidade desde o início da pandemia, em março de 2020.

Até o momento, foram contabilizadas oficialmente 6.402 notificações em Nova Odessa, das quais 2. 836 já tiveram resultados negativos para o novo vírus. Dos 2.150 casos positivos, 1.836 pacientes já se encontram curados, 26 pessoas seguem internadas – sendo 20 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de referência e seis na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada.

Foram registradas, até o momento, 69 mortes por Covid-19 em Nova Odessa (a mais recente informada na terça-feira da semana passada, dia 19 de janeiro), e outras cinco seguem em investigação pela Vigilância Epidemiológica. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca a importância do uso contínuo de máscaras, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e do distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.