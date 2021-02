Nova Odessa registra mais 41 casos de Covid-19

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou na segunda-feira (22/02) o registro de mais 41 casos positivos de Covid-19 em moradores da cidade nas últimas 72 horas – ou seja, desde o último sábado. Com isso, o número total de pacientes positivos subiu para 2.448 desde o início da pandemia, em março de 2020.

Os novos casos positivos foram registrados em 24 mulheres, com idades entre 19 a 63 anos, e em mais 17 homens, com idades entre 22 a 76 anos. Eles são moradores dos Jardins Capuava, Fibra, Alvorada, Santa Luiza, São Manoel, Santa Rita, Planalto, Monte das Oliveiras, Bela Vista, além dos bairros Green Vilage, Eden, Vila Azenha, São Francisco, São Jorge, Marajoara e Centro.

Além dos novos casos positivos, o Departamento de Vigilância Epidemiológica informou que houve aumento no número de internações de novaodessenses, subindo de 23 para 27 o total de pessoas da cidade necessitando de internação, sendo 12 pacientes sob cuidados da equipe da UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada e 15 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de referência da região.

Até o momento, foram contabilizadas oficialmente 7.275 notificações de suspeitas de Covid-19 em Nova Odessa no total, das quais 3.430 já tiveram resultados negativos para o novo vírus. Dos 2.448 casos positivos, 2.117 pacientes já se encontram curados da doença viral. Foram registradas, até o momento, 83 mortes por Covid-19 em Nova Odessa (a mais recente informada no último dia 15 de fevereiro).

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca a importância do uso contínuo de máscaras, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e do distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.

UR

Nas últimas 72 horas, quatro novas internações foram registradas na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Nova Alvorada. O acolhimento desses pacientes só foi possível graças ao aumento de leitos ocorrido no dia 02 de fevereiro. Logo após tomar posse, em janeiro, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, havia determinado a expansão no número de leitos na unidade, que concentra o atendimento de pacientes com sintomas respiratórios na Rede Municipal de Saúde de Nova Odessa. Foram criados quatro novos leitos, aumentando para seis o número leitos de urgência. A UR conta ainda com mais 12 leitos de enfermaria.

“Esta ampliação não trouxe gastos à Municipalidade, pois foi realizada com equipes próprias e materiais existentes nos estoques da Prefeitura. Essa obra trouxe mais segurança para a nossa Rede Municipal de Saúde, pois garantimos o aumento na capacidade de atendimento, ainda mais neste período que registramos aumento no número de casos”, declarou o prefeito Leitinho recentemente.

Por conta da importância da Unidade Respiratória no atendimento de pacientes suspeitos e positivados com a Covid-19, no último dia 21 de janeiro, o espaço foi escolhido para iniciar a campanha de vacinação contra o novo coronavírus. Na quarta-feira (16/02), a aplicação da segunda dose foi finalizada na equipe da UR.

“Na semana passada, todos os servidores da Unidade Respiratória receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19. Sem dúvida um primeiro passo importante na luta contra esse vírus, o que traz também maior tranquilidade aos médicos, enfermeiros, auxiliares e demais servidores que integram a linha de frente nessa pandemia”, finalizou o secretário de Saúde, o médico Nivaldo Luís Rodrigues.