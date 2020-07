Nova Odessa registra mais 17 casos e totaliza 436 contaminados por coronavírus

Nova Odessa registrou 17 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus nesta quinta-feira (30), segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. O município totaliza 436 casos, incluindo 158 pessoas recuperadas e 27 mortes.



Os novos contaminados são duas mulheres de 44 e 74 anos e um homem de 20, moradores no Jardim Monte das Oliveiras; dois homens de 49 e 50 anos e uma mulher de 60, residentes no Jardim São Jorge; um homem de 41 anos e uma mulher de 48, do Jardim Marajoara; homem de 25 e mulher de 26, do Jardim Santa Rita; mulher de 20 anos, Jardim Alvorada; mulher de 31 anos, Jardim das Palmeiras; mulher de 40 anos, Jardim São Manoel; mulher de 50 anos, Jardim Santa Luiza; homem de 53 anos, Jardim Santa Rosa; homem de 56 anos, Residencial Lopes Iglesia; e mulher de 74 anos, do Jardim Europa.



O boletim atualizado aponta 1.204 casos notificados, 238 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 13 internados em UTI, 339 casos negativos, 79 em investigação – incluindo quatro óbitos, 62 isolados e 13 internados – e 48 pacientes com gripe em acompanhamento.