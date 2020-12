Nova Odessa registra mais 16 casos de coronavírus

Balanço divulgado nesta quinta-feira (10) pela Secretaria de Saúde de Nova Odessa aponta 16 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus entre moradores da cidade. De acordo com o boletim epidemiológico, o município totaliza 1.403 infectados desde o início da pandemia, incluindo 56 mortes e 1.194 curados.

Os testes confirmaram a contaminação de uma mulher de 28 anos e um homem de 67, moradores do Jardim Marajoara; um rapaz de 21 anos e uma mulher de 37, do Jardim das Palmeiras; mulher de 57 anos, do bairro 23 de Maio; homem de 22 anos, do Parque Klavin; homem de 47 anos, do Jardim Santa Rita; mulher de 19 anos, do Jardim Santa Luiza; mulher de 26 anos, do Jardim Flórida; mulher de 54 anos, do Jardim Campos Verdes; mulher de 51 anos, do Jardim Fadel; homem de 37 anos, do Jardim Bela Vista; idosa de 72 anos, do Jardim Éden; mulher de 32 anos, do Jardim Capuava; homem de 33 anos, do Jardim Monte das Oliveiras; e de um homem de 39 anos, residente na Vila Azenha.

O boletim atualizado aponta 4.797 notificações, 344 pacientes em isolamento domiciliar, 16 internados, entre casos positivos e suspeitos (13 deles em UTIs fora da cidade e outros três na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 407 em investigação, incluindo três mortes, 1.990 resultados negativos e 344 com quadro gripal em monitoramento.