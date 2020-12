Nova Odessa registra mais 12 casos de coronavírus

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou nesta segunda-feira (28) 12 novos casos de coronavírus. Segundo a Vigilância Epidemiológica, os contaminados têm entre 20 e 73 anos. O município contabiliza 1.621 infectados, incluindo 1.388 curados e 59 mortes.





Contraíram o vírus duas mulheres de 20 e 43 anos e um homem de 35, moradores do Parque Klavin; mulheres de 33 e 62 anos, da zona rural; mulher de 73 anos, do Jardim Santa Rita; homem de 41 anos, do Santa Luiza; mulher de 22 anos, do Jardim Alvorada; homem de 35 anos, do Jardim Monte das Oliveiras; mulher de 37 anos, do Centro; mulher de 47 anos, da Vila Azenha; e uma mulher de 36 anos, residente no Parque Fabrício.





O boletim atualizado aponta 5.297 notificações, 404 pacientes em isolamento domiciliar, 26 internados, entre casos positivos e suspeitos (15 deles em UTIs fora da cidade e outros 11 na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 457 em investigação, incluindo quatro mortes, 2.176 resultados negativos e 404 com quadro gripal em monitoramento.